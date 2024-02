Kaczyński reaguje na działania rządu. Wydał specjalne oświadczenie

„Pierwsze tygodnie rządów Donalda Tuska to czas demontażu niezależnych instytucji, na których opiera się polski porządek prawny. Po zamachu na media publiczne, w ostatnich dniach rząd kontynuuje destrukcję innych organów państwa” – pisze lider Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwości przekonuje, że obecnie rządzący przygotowują „zamach na Trybunał Konstytucyjny z pogwałceniem podstawowych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej” . Dodaje, że trwa także atak na niezależną prokuraturę, przeprowadzany z rażącym naruszeniem prawa i – jak ocenia – skrajnej niekompetencji jego autorów, skutkującej ryzykiem uwolnienia od odpowiedzialności karnej tysięcy przestępców.

Jarosław Kaczyński: To oznaczałoby destrukcję ustroju RP

W oświadczeniu prezes PiS zaznacza, że TK jest niezależnym od rządu i parlamentu organem państwa, stanowiącym filar systemu polskiego prawa, a jego zniszczenie oznaczałoby destrukcję ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. To w konsekwencji miałoby prowadzić do powrót do systemu monowładzy sprzed 1989 r., w którym pełną dominację nad państwem i całkowitą kontrolę nad wszystkimi jego obywatelami ma partia rządząca.

Dalej przypomina, że sędziowie TK powoływani są na dziewięcioletnią kadencję i pozostają nieusuwalni. „Trzeba jednoznacznie wskazać, że zgodnie z przepisami Konstytucji RP oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, liczy on obecnie 15 prawidłowo wybranych, nieusuwalnych i nieodwoływalnych sędziów, a Prezesem Trybunału jest sędzia Julia Przyłębska, której kadencja wygasa w grudniu 2024 roku” – pisze Kaczyński.

Kaczyński obawia się uzależnienia TK od rządu

Prezes PiS przekonuje, że jakiekolwiek działania władzy wykonawczej lub ustawodawczej, które miałyby doprowadzić do usunięcia z Trybunału Konstytucyjnego orzekających w nim sędziów lub prezesa, oznaczać będą „podeptanie tej podstawowej gwarancji – i stworzenie precedensu, który w całości podporządkuje ten organ władzy politycznej”. „Odtąd każdy sędzia będzie musiał obawiać się, że jeśli jego orzeczenia nie będą po myśli rządzącej partii może zostać pod błahym pretekstem usunięty z urzędu” – stwierdza.

W dalszej części oświadczenia podkreśla, że o miejscu Polski w Europie decyduje także porządek prawny. „Zniesienie systemu podziału i równowagi między poszczególnymi władzami (checks and balances) spowoduje, że Polska – nie zmieniając swojego miejsce na mapie – usytuuje się poza granicami Europy. Zamach na Trybunał Konstytucyjny będzie zaś kolejnym krokiem na drodze ku systemowemu bezprawiu, konsekwentnie wprowadzanemu w Polsce w ostatnich tygodniach” – ocenia .

Prezes PiS krytykuje działania Bodnara. „Bezprawne, skrajnie niekompetentne”

W drugiej części oświadczenia zwraca uwagę na kwestię niezależności prokuratury. Krytykuje tam działania Adama Bodnara, przede wszystkim w sprawie zmian na stanowisku Prokuratora Krajowego. Zdaniem Kaczyńskiego to, co robi Prokurator Generalny w ostatnich tygodniach „skutkuje wątpliwościami co do tego, czy jakikolwiek prokurator w Polsce jest uprawnionym oskarżycielem w postępowaniach karnych”.

W konsekwencji, według prezesa PiS, działania te mogą skutkować wypuszczeniem na wolność tysięcy osób skazanych, a także do uniknięcia odpowiedzialności karnej przez jeszcze większą grupę oskarżonych. „Działania Prokuratora Generalnego, które do tego doprowadziły, są nie tylko bezprawne – ale także skrajnie niekompetentne. Adam Bodnar, podporządkowując wszystko politycznemu celowi Donalda Tuska, doprowadził do sytuacji zagrażającej ofiarom przestępstw – i niezwykle korzystnej dla ich sprawców” – pisze prezes PiS.

Kaczyński wzywa rząd Tuska do przestrzegania konstytucji

Jarosław Kaczyński pisząc w imieniu KP PiS podkreśla, że stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek próbom bezprawnej zmiany składu Trybunału Konstytucyjnego, wpływu na jego orzecznictwo, czy podważania statusu któregokolwiek z jego sędziów. „Wzywamy rząd Rzeczypospolitej Polskiej do przestrzegania Konstytucji RP i ustaw, w tym do respektowania i wdrażania w życie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą” – czytamy .

KP PiS domaga się także „zaprzestania ataku na Prokuraturę i podważania kompetencji Prokuratora Krajowego – a w konsekwencji także wszystkich prokuratorów, których jest przełożonym” . „Zwracamy uwagę na konieczność natychmiastowego umożliwienia Prokuratorowi Krajowemu wykonywania jego obowiązków – a jednocześnie wskazujemy, że w przeciwnym razie niekompetencja prokuratora Adama Bodnara doprowadzi do uwolnienia tysięcy przestępców od odpowiedzialności karnej” – pisze Jarosław Kaczyński .

Prezes PiS przestrzega na koniec, że próby łamania Konstytucji i ustaw przez rząd RP oraz jego członków skutkować „będą odpowiedzialnością karną i konstytucyjną”.

