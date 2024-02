Była wicewojewoda podkarpacka z PiS zatrzymana. Usłyszała 10 prokuratorskich zarzutów

Prokuratura Okręgowa w Lublinie postawiła Lucynie P., byłej wicewojewodzie podkarpackiej z PiS, 10 prokuratorskich zarzutów – poinformował portal Rzeszów News. Najpoważniejszy z nich dotyczy przywłaszczenia niemal 700 tys. złotych należących do katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Mały Nazaret” w Przemyślu oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.

Z inicjatywy Lucyny P. powstało katolickie przedszkole. Usłyszała zarzut przywłaszczenia 700 tys. zł



Przedszkole powstało w 2013 r. właśnie z inicjatywy byłej radnej Prawa i Sprawiedliwości. Zarzuty prokuratorskie dotyczą lat 2014-2021. – Lucyna P. nie przeznaczała pieniędzy na potrzeby instytucji, do których one należały – powiedziała rzecznik lubelskiej prokuratury Agnieszka Kępka. Śledczy nie ujawniają na razie, na co Lucyna P. przeznaczała gotówkę.

Pozostałe zarzuty dotyczą składania nieprawdziwych oświadczeń majątkowych oraz wyłudzenia niemal 170 tys. zł unijnej dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na działalność przedszkola na podstawie podrobionych dokumentów. – Składała też nierzetelne dokumenty o swoich obciążeniach do banków komercyjnych, by otrzymać kredyty i pożyczki rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych – dodała prok. Kępka.

Była radna PiS zwolniona po przesłuchaniu. Ma dozór policji

W tym wątku podejrzanym jest z kolei mąż Lucyny P., który usłyszał jeden zarzut dotyczący wspólnego składania do banków dokumentów o zdolnościach finansowych. Była wicewojewoda z PiS została zatrzymana przez policjantów w styczniu 2024 r. Po przesłuchaniu zwolniono ją do domu. Zastosowano wobec niej poręczenie majątkowe w wysokości 30 tys. zł, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się ze świadkami. Lucynie P. grozi do 10 lat więzienia.

