Orbán zmienia front, Giertych wchodzi do akcji, a państwo ściga pięciolatkę. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Orbán spacyfikowany, Ukraina dostaje pieniądze i broń z UE”. Opowieści o nadciągającej wojnie NATO z Rosją odnoszą skutek odwrotny od zamierzonego: zamiast paraliżować Zachód strachem, mobilizują do działania nawet najbardziej opornych polityków. Sprzymierzonego z Kremlem węgierskiego premiera mobilizować trzeba było jednak siłą – komentuje Jakub Mielnik.

„Prezydent nie pełni swojej roli”. – Reformując Krajową Radę Sądownictwa, trzeba utrzymać wyroki. Nie można w nich grzebać, ewentualnie przy bardzo kontrowersyjnych sprawach wznowić postępowania – mówi Marcinowi Makowskiemu były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll.

„Od Gowina do Pegasusa”. Magdalena Sroka, była posłanka Porozumienia, dziś w PSL, stanęła na czele komisji śledczej do zbadania legalności podsłuchów przy pomocy oprogramowania szpiegującego Pegasus. Jej karierze przyjrzała się Eliza Olczyk.

„Giertych wchodzi do akcji”. – Tusk jest pod silnym wpływem Giertycha. Powiedział mu, że PiS trzeba zniszczyć, żeby już nigdy nie wróciło do władzy – zapewnia w tekście Joanny Miziołek informator z kręgów opozycji.

„Największym nieszczęściem są prowincjonalni prawnicy”. – Dziwię się niektórym profesorom prawa, jak słucham ich wypowiedzi. Jakby zapomnieli, co jest napisane w podręcznikach od logiki – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej prawnik Robert Gwiazdowski.

„»Polowanie« na aukcji”. Na aukcji WOŚP wylicytowano w pakiecie z kolacją z jednym z bohaterów książkę „Polowanie”, której autorami są dziennikarze „Wprost”: Helena Kowalik i Szymon Krawiec.

„O co gra prezydent”. Podpisał budżet, ale odesłał go kontroli do Trybunału Konstytucyjnego, choć nie wiadomo co chce w ten sposób osiągnąć. Ogłosił też, że 13 lutego zwoła Radę Gabinetową. Tak jakby nie zauważył, że obecny rząd nie chce mieć z nim nic wspólnego – komentuje Eliza Olczyk.

„Tu chodzi o życie młodych ludzi”. – Na ten temat zachowań samobójczych młodych ludzi wypowiadają się wszyscy. Apeluję, żeby ten temat zostawić tym, którzy się na tym znają – mówi Krystynie Romanowskiej dr Halszka Witkowska.

„Ruch dla mózgu”. – Sam ruch, który rozpoczyna się już od ruszenia stopy, pompowania krwi i ruszenia limfy, to dotlenienie, przepływ składników odżywczych do mózgu – zachęca w wywiadzie Marty Byczkowskiej-Nowak dr Joanna Podgórska.

„Jak państwo ściga pięciolatkę”. Ta dziewczynka to 5-letnia Arya Białek. Urząd skarbowy zajął jej 500+, a teraz chce zabrać jej wypłatę. Tak, Arya pracuje. Grała już w kilkudziesięciu reklamach. O tym, jak fiskus wszedł jej na konto pisze Szymon Krawiec.

„Tajemnica podpisu”. Komornik chce zlicytować mieszkanie, w którym pani Renata żyje z dwójką dzieci. Problem w tym, że przez trzy lata nikt nie zauważył, że pod wnioskiem egzekucyjnym brakuje podpisu. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Bliski start »Mieszkania na Start«”. Jest światełko w tunelu. Część deweloperów zaczyna spodziewać się spadków cen mieszkań w nadchodzących miesiącach. Ale to światełko zgaśnie… bo nowy rząd też chce nam pomóc – wyjaśnia Jerzy Wysocki.

„Z legitymacją ONZ na kibuc”. Pracownicy agendy ONZ mającej pomagać Palestyńczykom mordowali w izraelskich kibucach i masowo chwalili ataki terrorystyczne. Więc z jej finansowania wycofują się darczyńcy – pisze Jakub Mielnik.

„Cenię swoją naiwność”. – Jestem pełen nadziei, że to wszystko da się odkręcić i wrócimy do rodziny krajów demokratycznych; byliśmy blisko bycia poza nią. Jestem z pokolenia, które nawet nie marzyło o demokracji – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz aktor Artur Barciś.

