Maciej Wąsik pojawi się w Sejmie? Padła jasna deklaracja

Przed ostatnim posiedzeniem Sejmu narastały spekulacje, czy w obradach będą chcieli wziąć udział Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Obaj politycy PiS, którzy po ułaskawieniu przez prezydenta Andrzeja Dudę opuścili zakłady karne, deklarują, że zamierzają wykonywać obowiązki wynikające z mandatów poselskich. W kontrze do tych słów stoi Szymon Hołownia. „Panowie Kamiński i Wąsik nie są posłami. Mandatu pozbawił ich wyrok sądu, nie Sejmu. Sprawa jest zamknięta” – napisał Szymon Hołownia w mediach społecznościowych.

Ostatecznie ani Mariusz Kamiński, ani Maciej Wąsik nie pojawili się w Sejmie. Wiele wskazuje na to, że dyskusja o ich obecności w niższej izbie polskiego parlamentu startuje właśnie na nowo. Już w przyszłym tygodniu w dniach 7-9 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu. – Jestem posłem, zostałem wybrany głosami moich wyborców i moim obowiązkiem jest wówczas, kiedy mam taką możliwość, uczestniczyć w obradach Sejmu. Wybieram się do Sejmu – zapowiedział Maciej Wąsik na antenie Radia Plus. – Minister Kamiński jest posłem. Nasza sytuacja jest identyczna. Jestem przekonany, że spotkamy się z ministrem Kamińskim w Sejmie – dodał.

