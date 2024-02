Spokojnie na granicy z Białorusią? Uwagę przykuwa to, co dzieje się po drugiej stronie zapory

Od kilku dni Straż Graniczna nie odnotowuje żadnych prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Do tego typu incydentów po raz ostatni doszło 26 stycznia, kiedy to siedmiu cudzoziemców chciało przedostać się na teren Polski. Wszyscy na widok polskich patroli oddalili się w głąb Białorusi. Zdarzenie miało miejsce na odcinku patrolowanym przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Czeremcha.

Spokojnie na granicy z Białorusią? SG opublikowała nagranie

– Jak wiadomo, sytuacja na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej determinowana jest działaniami strony białoruskiej, która wykorzystuje nielegalną migrację do realizacji swoich celów. Trudno obecnie jednoznacznie wskazać przyczyny takiego stanu rzeczy. Z pewnością wpływ na zmniejszoną liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy na tym odcinku mają środki techniczne do jej ochrony, w tym bariera stała i elektroniczna – skomentował w rozmowie z „Wprost” mjr Andrzej Juźwiak, p.o. rzecznika prasowego Straży Granicznej. – Niewykluczone jest też skierowanie przez organizatorów nielegalnej migracji działań w inne rejony. Nie zmienia to faktu, że cały czas uważnie monitorujemy sytuację.

W piątek 2 lutego Straż Graniczna opublikowała komunikat. „Pomimo tego, iż od kilku dni nie odnotowujemy prób nielegalnego przedostania się na terytorium Polski, nadal obserwujemy grupy migrantów przemieszczających się po białoruskiej stronie wzdłuż granicy naszego państwa” – czytamy w komunikacie SG.

Jak zaznaczono, w czwartek 1 lutego na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży polskie służby monitorowały kilkunastu migrantów przemieszczających się wzdłuż granicy, którzy szukali sposobów na jej przekroczenie. „Cudzoziemcy do czasu oddalenia się w głąb Białorusi byli cały czas obserwowani, by do nielegalnego przekroczenia granicy nie doszło” – podsumowała SG. W mediach społecznościowych zostało opublikowane nagranie.

