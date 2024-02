Kulisy pracy ratowników TOPR. „Bywa, że są pouczani, ochrzaniani. Słyszą: Ja bym to zabandażował inaczej”

Jakaś grupa nagrywa akcję ratunkową po to, żeby ją później puścić w Internecie. To pokazuje totalne zdziczenie obyczajów. Trzeba to nazwać wprost – o szokującej historii z udziałem gapiów przeszkadzających ratownikom TOPR w poszukiwaniach uwięzionego pod lawiną turysty w rejonie Kondrackiej Przełęczy mówiła we „Wprost Przeciwnie” Beata Sabała-Zielińska, zakopianka, dziennikarka, autorka książek przybliżających pracę TOPR. – Kiedyś po górach chodzili ludzie, którzy się na tych górach trochę znali i mieli do tych gór szacunek – dodała.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost": O pracy TOPR-u napisałaś już kilka pozycji, ale twoja nowość „TOPR. O psie, który został ratownikiem" skierowana jest do dzieci. Beata Sabała-Zielińska: Dosyć rzadko mówi się o psach, a to są bardzo ważni ratownicy TOPR-u, bo pamiętajmy, że pies jest ratownikiem TOPR-u. Po prostu. Tak jest traktowany, taką ma pozycję, to jest członek zespołu. To jest o tyle ważna postać, czy ważni ratownicy, że są właściwie niezbędni, potrafią kilkaset razy szybciej przeszukać lawinisko niż człowiek, czyli dają dużo większą szansę na odnalezienie kogoś żywego. Wbrew pozorom nie są to także ratownicy sezonowi, czyli tylko zimowi, dlatego że przewodnicy psów lawinowych – tak się nazywa opiekunów tych psów – rozszerzają działalność, pracują też w lecie.

Zapraszamy do oglądania fragmentu odcinka: