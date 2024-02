Pat w PKW. Co z kandydatem do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim?

Od pewnego czasu trwa pat w Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący przekazania listy kandydatów do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim. We wtorek, 16 stycznia, odbyło się posiedzenie Komisji. „Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu PKW” – poinformował wówczas organ wyborczy Wirtualną Polskę.

Mandat po Mariuszu Kamińskim. Hołownia czeka na decyzję PKW

Decyzję w sprawie mandatu byłego szefa MSWiA PKW ma podjąć najwcześniej we wtorek, 6 lutego. Dopiero wtedy członkowie komisji zbiorą się po raz kolejny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w PKW brak zgody co do tego, czy sprawa Kamińskiego jest jednoznaczna.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia będzie musiał zaczekać na jej decyzję w sprawie obsadzenia mandatu. Z jego pisma do szefa PKW wynika, że zarówno Maciej Wąsik jak Mariusz Kamiński nie są już posłami, ale tylko mandat po Kamińskim może zostać obsadzony. Business Insider zauważa, że postanowienie o wygaszeniu mandatu Macieja Wąsika nie zostało bowiem opublikowane w Monitorze Polskim. Dlaczego? Ponieważ Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (powołana przez PiS) uchyliła postanowienie o wygaszeniu mandatu, ale dokumenty w niej zostały. Nie ma więc czego wysłać do PKW.

Na początku tygodnia przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przyznał, że po otrzymaniu kolejnego pisma od marszałka Sejmu będzie głosował za przekazaniem mu listy kandydatów, którzy mogą zająć miejsce po Kamińskim. Jednak większości w tej sprawie nie udało się uzyskać. RMF24 zwraca uwagę, że grupie członków PKW, która nadal uważa Kamińskiego za posła, też się to nie udało.

W przyszłym tygodniu startuje kolejne posiedzenie Sejmu, a Maciej Wąsik zapowiedział uczestnictwo w obradach.

– Jestem posłem, zostałem wybrany głosami moich wyborców i moim obowiązkiem jest wówczas, kiedy mam taką możliwość, uczestniczyć w obradach Sejmu. Wybieram się do Sejmu – zapowiedział na antenie Radia Plus. – Minister Kamiński jest posłem. Nasza sytuacja jest identyczna. Jestem przekonany, że spotkamy się z ministrem Kamińskim w Sejmie – dodał.

