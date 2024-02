Wielomilionowe nagrody w dwóch ministerstwach. Tyle otrzymali ich pracownicy

Nagrody dla pracowników ministerstw są przyznawane co roku. Portal Onet sprawdził, jaka była wysokość nagród przyznanych w ubiegłym. Opublikował informacje z dwóch ministerstw: MSZ oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie podane kwoty były kwotami brutto. Przez większość 2023 r. resortem dyplomacji kierował Zbigniew Rau, później na dwa tygodnie zastąpił go Szymon Szynkowski vel Sęk. Ministerstwem kultury kierował Piotr Gliński, a pod koniec listopada na stanowisku w „dwutygodniowym rządzie” zastąpiła go Dominika Chorosińska.

Ile wynosiły nagrody w MSZ? Średnio 15 tys. zł na osobę

Największy fundusz nagród został wygospodarowany w resorcie dyplomacji. W sumie otrzymało je 1923 pracowników ministerstwa oraz placówek zagranicznych, w łącznej wysokości 28 mln 513 tys. zł. To znaczy, że jedna osoba otrzymała średnio około 14,8 tys. zł. Pod koniec 2023 r. fundusz nagród zwiększył się prawie o 7 mln zł. Jeszcze pod koniec listopada 2023 r.

„Fakt” informował, że dotychczasowa wysokość nagród wynosiła 21 mln 741 tys. zł.

W mniejszym od MSZ resorcie kultury nagrody kosztowały w sumie 9 mln 917 tys. zł. MKIDN poinformowało, że otrzymali je"wszyscy uprawnieni pracownicy na każdym szczeblu zatrudnienia z wyłączeniem ministra, sekretarza i podsekretarza stanu".

Portal chce też dowiedzieć się, ile osób pracowało w ministerstwie kultury w 2023 r. „W połowie 2022 r. było to 495 osób. Zakładając podobny poziom zatrudnienia w roku 2023, średnia kwota nagród na jednego pracownika w ministerstwie wyniosłaby około 20 tys. zł” – czytamy.

O nagrodach w innych resortach informował Business Insider. Z ustaleń portalu wynika, że w 2023 roku były szef MSWiA Mariusz Kamiński miał „zdecydować o wypłacie blisko 11 mln zł nagród dla swoich pracowników”. Wyższe były nagrody w Ministerstwie Obrony Narodowej (w sumie15 mln 051 tys. zł). Otrzymali je wszyscy pracownicy z wyjątkiem ministra i wiceministrów.

