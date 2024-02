Poruszenie po locie samolotu polskiego rządu. Wszystkie oczy zwrócono na Donalda Tuska

Dziennikarz Marcin Dobski wstawił w swoich mediach społecznościowych screena z serwisu flightradar24.com – pokazującego lokalizację samolotów na mapie w czasie rzeczywistym. Widać na nim informację, że maszyna oznaczona jako „polski rząd” leciała z Warszawy do Gdańska. Część internautów od razu stwierdziła, że na pokładzie musi znajdować się Donald Tusk, który wraca do Sopotu.

Z danych wynika, że samolot po krótkiej przerwie poleciał z Gdańska do Wrocławia, następnie do Rzeszowa, a na koniec maszyna wróciła do stolicy. Lądowanie miało nastąpić tuż przed godz. 16.

Do wpisu Dobskiego odniósł się Jan Kanthak. Zamieścił go chwilę po tym, jak rządowy samolot wrócił już do Warszawy. „Flight radar w wolnej Polsce będzie siedział. Z wiekiem Tusk staje się coraz pracowitszy. Kiedyś wracał w czwartek do Trójmiasta, a teraz siedzi w Warszawie aż do piątku do 11” – napisał na platformie X (dawny Twitter) bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry.

Wirtualna Polska poprosiła o komentarz Centrum Informacyjne Rządu. „Był to lot techniczno-treningowy, który samolot musiał odbyć po usunięciu usterki” – poinformował zastępca dyrektora CIR. Maciej Wiewiór dodał, że „żaden z członków rządu nie był obecny na pokładzie samolotu”.

Donald Tusk o lotach Mateusza Morawieckiego

We wtorek 30 stycznia Tusk został zapytany na konferencji prasowej o 34 loty Mateusza Morawieckiego rządowym samolotem do Krakowa i Katowic, kiedy obchodzone były miesięcznice pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. – Dla mnie taka liczba lotów z tej okazji nie jest zrozumiała – przyznał premier.

Tusk wrócił jednocześnie do sytuacji z przeszłości. – Nie jest łatwe przyznawać się do błędu. Kiedy zaczynałem być premierem w 2007 r., korzystałem zbyt często z lotów w obrębie kraju, które przysługują premierowi czy głowie państwa. Zostałem szybko sprowadzony na ziemię i nie mam już żadnych wątpliwości, że trzeba zachować jakieś zdrowe proporcje, zdrowy rozsądek i zwykłą, naturalną przyzwoitość – powiedział szef rządu.

