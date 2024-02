PiS ujawnia nazwiska. Znamy kolejnych kandydatów na prezydentów miast

Prawo i Sprawiedliwość ujawniło kolejne nazwiska swoich kandydatów w wyborach samorządowych. O urząd prezydenta Szczecina powalczy Zbigniew Bogucki, poseł PiS i były wojewoda zachodniopomorski. - Przez ostatnie osiem lat, będąc u władzy jako obóz Zjednoczonej Prawicy, jako Prawo i Sprawiedliwość, wielokrotnie dawaliśmy dowody, że dla nas Szczecin nie ma barw partyjnych – mówił podczas konferencji prasowej Joachim Brudziński, który ogłosił nazwisko kandydata. – Właśnie dzięki takim osobom jak Zbigniew Bogucki, PiS udowadniało, że potrafi być otwarte na współpracę, na porozumienie – stwierdził.

Z kolei w Bydgoszczy kandydatem PiS będzie Łukasz Schreiber. „Moje miasto potrzebuje zmiany. To nie ulega wątpliwości. Mam plan, doświadczenie, energię i dobrych ludzi wokół. Już niebawem zaprezentuje kompleksowy, najlepszy program dla Bydgoszczy!” – zapowiedział były minister. Schreiber zanim rozpoczął karierę w polityce krajowej był m.in. miejskim radnym w Bydgoszczy.

Wybory samorządowe 2024. Kto kandydatem PiS na prezydenta Warszawy?

Wcześniej Jarosław Kaczyński przedstawił kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy. Został nim były wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. – Ta jego praca jest znakomitym dowodem na to, że w Polsce, w tej niełatwej konstrukcji ustrojowej, można dobrze działać i być sprawnym wojewodą, demokratycznie kierować sprawami państwa – chwalił go prezes PiS. – Mamy znakomitego kandydata, znakomitego człowieka. Bocheński jest człowiekiem młodym, wyraźnie przed czterdziestką, ale to nie oznacza, że nie ma doświadczenia – dodawał.

Bocheński występując na konwencji PiS zapewnił, że jego wizja Warszawy to „nie nienawiść, spory i kłótnie”. – Nasza wizja Warszawy to optymizm, partycypacja, współpraca, dialog i dynamizm. Przez ostatnie miesiące odbyłem tysiące rozmów o naszym mieście. Rozmawiałem z wyborcami wszystkich partii, wiem, że mamy wszyscy rożne opinie, ale zapraszam wszystkich was do wspólnej pracy na rzecz Warszawy – mówił były wojewoda.

