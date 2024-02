Tusk zaskoczy wszystkich? „Rozważa start w wyborach”

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się wiosną przyszłego roku. Z sondaży wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma odpowiedniego kandydata, natomiast zwycięska koalicja powinna – zdaniem ankietowanych – postawić Rafała Trzaskowskiego. Z nieoficjalnych ustaleń „Super Expressu” wynika jednak, że sytuacja może zyskać nieoczkiwany przebieg.

Gazeta dowiedziała się od polityków Platformy Obywatelskiej, że Donald Tusk rozważa start w przyszłorocznych wyborach. Co na ten temat sądzi koalicjant? – Zapowiedź startu Tuska w wyborach traktuję poważnie. Zwracałem nawet kolegom z Trzeciej Drogi uwagę na to, że polityka KO i premiera Tuska, chyba zmierza w takim właśnie kierunku – ocenił Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Donald Tusk na prezydenta? Krzysztof Gawkowski komentuje

Sprawę komentował także Krzysztof Gawkowski (Lewica). Wicepremier i minister cyfryzacji mówił w TVN24, że wyobraża sobie 7-8 osób w Polsce, które mogłyby startować w wyborach na prezydenta kraju. – Wyobrażam sobie 2-3 osoby z Platformy Obywatelskiej, jedną osobę z PSL, jedną od Hołowni, od nas 2-3 – powiedział.

Pytany czy jego zdaniem Donald Tusk rozpoczął marsz ku prezydenturze zaprzeczył i wskazał, że jego zdaniem lider PO jest zdeterminowany, żeby być premierem.

Sondaż prezydencki: Trzaskowski czy Hołownia? Reszta stawki daleko w tyle

Pracownia SW Research przeprowadziła badanie na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Zapytano, kto byłby najlepszym kandydatem obecnej większości rządzącej na prezydenta, gdyby wystawiała ona jednego kandydata.

Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wskazało go 23,5 proc. ankietowanych. Głosowało na niego 22 proc. kobiet i 25,3 proc. mężczyzn. To faworyt osób powyżej 50 roku życia (29,4 proc. osób z tej grupy wiekowej oddałoby na niego głos). Jak wynika z badania, może on liczyć szczególnie na poparcie mieszkańców miast.

Drugie miejsce należy do Szymona Hołowni. Lidera Polski 2050 wskazało 20,4 proc. badanych. Podium zamyka Donald Tusk. Zdaniem 6 proc. respondentów to on powinien być kandydatem zwycięskiej koalicji.

Czytaj też:

Wykorzystają nieobecność Dudy w Polsce? „Odpowiedź będzie zdecydowana i stanowcza”Czytaj też:

Wraca zaufany człowiek Tuska. Był twarzą jego poprzedniego rządu