Radosław Sikorski liczy się z ryzykiem wojny. „Tak mam u siebie w domu”

„Newsweek” przeprowadził rozmowę z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Pierwsze pytanie brzmiało: „Panie ministrze, kiedy wojna z Rosją?”

– To wie tylko jeden człowiek, mieszka na Kremlu, ale mam nadzieję, że aż tak szalony nie będzie, żeby atakować Sojusz Północnoatlantycki. Jedna wojna już poszła nie po jego myśli. Wcale jej nie wygrywa. Stracił połowę pierwotnie okupowanego terytorium. Jako NATO jesteśmy dwadzieścia razy potężniejsi gospodarczo i w tej chwili zachodni przemysł obronny wreszcie wzmaga produkcję, więc Rosja by taką konfrontację przegrała – przekonywał minister.

Czy NATO grozi wojna z Rosją? Radosław Sikorski o zapasach w domu

Prowadzący rozmowę zwrócili uwagę na kolejne ostrzeżenie przed wojną płynące ze strony szefa komitetu Wojskowego NATO, admirała Roba Bauera. Niedawno apelował on do Europejczyków, by mieli w domach radio na baterie i zapas wody.

– Ja tak mam u siebie w domu. A do studni dobudowałem ręczną pompę, żebym mógł czerpać wodę, gdyby zabrakło prądu. Jesteśmy w czasie kryzysu, gdy ważny kraj – członek Rady Bezpieczeństwa – zamiast zgodnie z misją ONZ pilnować pokoju, łamie prawo międzynarodowe – zaznaczył Sikorski.

Minister dodał, że „Rosja została agresorem, co potępiło większością głosów Zgromadzenie Ogólne ONZ i co zresztą stwarza podstawę prawną do konfiskaty rosyjskich aktywów”.

– No więc jako społeczność międzynarodowa mamy nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek przywrócić status quo ante. Agresora zmusić do wycofania się i pomóc ofierze. będę tutaj epatować niebezpieczeństwem, ale rzeczywiście i w Niemczech, i w Szwecji, i w paru innych krajach zmienił się język. Mówi się o gotowości do wojny, co przez ostatnie kilkadziesiąt lat skończyłoby karierę polityka, który by coś takiego powiedział.

Czytaj też:

Generałowie NATO spodziewają się wojny z Rosją. „Europa nie jest jeszcze gotowa”Czytaj też:

Mocna odpowiedź USA na groźby Rosji. Tutaj mają być rozmieszczone głowice nuklearne