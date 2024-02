Tajemnicza inwestycja o. Tadeusza Rydzyka wyszła na jaw. Przez lata utrzymywano ją w sekrecie

W budowanym z inicjatywy o. Tadeusza Rydzyka toruńskim Muzeum Pamięć i Tożsamość powstaje mały klasztor – poinformowała Wirtualna Polska. Klasztor będzie miał ponad tysiąc metrów kwadratowych. Ta część MPiT była przez lata utrzymywana w tajemnicy. Łącznie na całą inwestycję z budżetu państwa poszło już prawie 206 mln zł.

Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. Kontrowersyjna inwestycja o. Tadeusza Rydzyka

Kwota mogłaby być jeszcze wyższa. Wszystko za sprawą sporu władz muzeum z firmą Rafako, która miała wybudować siedzibę placówki. Nie zapłacono przez to części rachunków za budowę i należności za wystawę. Zgodnie z prawem przyznane środki budżetowe w kwocie 13 mln zł, które nie zostały wykorzystane, musiały wrócić na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Władze muzeum na początku 2024 r. ponownie zwróciły się o przelanie im tej kwoty, ale nowy minister Bartłomiej Sienkiewicz odmówił. Pełnomocniczka MPiT Lidia Kochanowicz-Mańk spodziewa się, że mimo wszystko resort przyzna muzeum środki z poprzedniego roku plus dodatkowe około osiem milionów, które miały być zarezerwowane na toruńską inwestycję w 2024 r. Warto też pamiętać, że państwo ma utrzymywać obiekt w kolejnych latach.

Ile o. Tadeusz Rydzyk dostał przez osiem lat rządów PiS? „Miliardy złotych na różne inwestycje”

Sprawę skomentowała w programie „Tłit” Joanna Scheuring-Wielgus. Wiceminister kultury podkreśliła o. Rydzyk za kadencji rządów PiS „wyciągnął bardzo dużo pieniędzy ze wszystkich możliwych resortów”. Tylko z MKiDN było to 200 mln zł. Scheuring-Wielgus oceniła, że biorąc pod uwagę wszystkie ministerstwa „mówimy tutaj o miliardach złotych na różne inwestycje”. – To są pomysły prezesa Rydzyka, bo on jest świetnym biznesmenem i to trzeba mu przyznać – powiedziała polityk.

