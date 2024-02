Spór o krzyż na warszawskim osiedlu. Parafia zleciła ekspertyzy

Jeden z lokatorów 25-piętrowego apartamentowca „Aura Sky” zgłosił nadzorowi budowlanemu problem z zbyt jasnym oświetleniem krzyża, co stanowi dyskomfort dla mieszkańców. Incydent ten przyciągnął uwagę Diecezji Warszawsko-Praskiej, która podjęła działania w tej sprawie.

Krzyż oślepia mieszkańców apartamentowca

Kościół Narodzenia Pańskiego, stanowiący część Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, jest istotnym miejscem kultu na Pradze-Południe. Historia tej parafii sięga lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to ks. Zenon Majcher, założyciel parafii, zamieszkał na terenie budowy, poświęcając swoje życie budowie świątyni. Po dziesięciu latach wzniesiono imponującą budowlę, której nieodłącznym elementem stały się dwa krzyże: jeden umieszczony przed kościołem, a drugi na szczycie świątyni.

To właśnie ten drugi krzyż stał się obiektem kontrowersji. W 2020 roku został wyposażony w nowoczesne oświetlenie LED. Zmiana ta zbiegła się w czasie z oddaniem do użytku przylegającego do terenu parafii budynku mieszkalnego. Jeden z mieszkańców wieżowca zareagował na nadmierną jasność krzyża, zgłaszając sprawę do nadzoru budowlanego.

Diecezja Warszawsko-Praska podjęła działania w odpowiedzi na sygnały związane z problemem oświetlenia. Ksiądz Dawid Sychowski, rzecznik diecezji, potwierdził zlecone przez parafię Narodzenia Pańskiego ekspertyzy mające na celu dokładne zbadanie natężenia światła emitowanego przez krzyż. Proboszcz parafii zadeklarował pełną współpracę z organami nadzoru budowlanego w sprawie przedstawienia dokumentów dotyczących pomiarów intensywności oświetlenia.

Księża i mieszkańcy czekają na ekspertyzy

Sprawa stała się przedmiotem szerokiej dyskusji. Mieszkańcy są zaniepokojeni ewentualnymi negatywnymi skutkami nadmiernego oświetlenia. Parafia oraz władze diecezji podkreślają swoje zaangażowanie w rozwiązanie sprawy zgodnie z przepisami i decyzjami organów nadzoru budowlanego. Ostateczne wyniki ekspertyz mogą przyczynić się do znalezienia kompromisowego rozwiązania, które uwzględni zarówno potrzeby parafii, jak i mieszkańców osiedla.

W międzyczasie, mieszkańcy na bieżąco śledzą rozwój sytuacji. Tym samym mają nadzieję na znalezienie rozwiązania, które będzie pozwoli im zamieszkać w ciemniejszym otoczeniu.

Czytaj też:

Ksiądz miał na dysku dziecięcą pornografię. Przeniesiono go z Litwy do PolskiCzytaj też:

Co dalej z rozdziałem kościoła od państwa? Kosiniak-Kamysz zwołał spotkanieCzytaj też:

Tajemnicza śmierć dwóch duchownych z Sosnowca. Ujawniono nowe szczegóły