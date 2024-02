Nowe stanowiska dla Kamińskiego i Wąsika? Polacy odnieśli się do spekulacji w sondażu

W grudniu 2023 roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani przez sąd w związku z tzw. aferą gruntową. Polityków PiS zatrzymano w Pałacu Prezydenckim, gdzie przyjechali, aby wziąć udział w uroczystości powołania doradców Andrzeja Dudy. Wkrótce Kamiński i Wąsik trafili do zakładów karnych.

Prezydent na prośbę żon Kamińskiego i Wąsika wszczął postępowanie ułaskawieniowe, a ostatecznie ułaskawił polityków PiS. Andrzej Duda już w 2015 roku zdecydował się na ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika, ale stało się to, kiedy wyrok w ich sprawie nie był prawomocny. Decyzja głowy państwa wywołała zastrzeżenia i pytania, czy została podjęta na odpowiednim etapie, a co za tym idzie, czy pozostaje w mocy. Zarówno Andrzej Duda, jak i jego otoczenie odrzucali tego typu analizy, utrzymując, że proces przebiegł prawidłowo.

Kamiński i Wąsik wystartują w wyborach do PE? Polacy odnieśli się do spekulacji. Najnowszy sondaż

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zapowiadają, że zamierzają wykonywać obowiązki wynikające ze sprawowania mandatów poselskich. W kontrze do tego stanowiska jest marszałek Szymon Hołownia. Już jutro rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. – Jestem posłem, zostałem wybrany głosami moich wyborców i moim obowiązkiem jest wówczas, kiedy mam taką możliwość, uczestniczyć w obradach Sejmu. Wybieram się do Sejmu – zapowiedział Maciej Wąsik na antenie Radia Plus. Jednocześnie polityk wyraził przekonanie, że spotka tam również Mariusza Kamińskiego.

Pojawiły się także spekulacje, że Kamiński i Wąsik mogą spróbować swoich sił w wyborach do Parlamentu Europejskiego. O ocenę tego – wciąż niepotwierdzonego scenariusza – zostali poproszeni respondenci w najnowszym sondażu, który zrealizowała pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Negatywnie taki krok ocenia 68,8 proc. badanych, w tym 50,8 proc. – „zdecydowanie źle”, a 18 proc. – „raczej źle”. Przeciwnego zdania jest łącznie 20,1 proc. ankietowanych (9,3 proc. ocenia taki scenariusz „zdecydowanie dobrze”, a 10,8 proc. – „raczej dobrze”). 11,1 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

