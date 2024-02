Koalicja rządząca szykuje rewolucyjne zmiany. Będzie można głosować przez internet?

Koalicja rządząca szykuje rewolucyjne zmiany w kodeksie wyborczym – podaje Dziennik Gazeta Prawna. W planach jest głosowanie korespondencyjne albo przez system bankowy oraz nowe zasady powoływania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Część zmian ma obowiązywać jeszcze przed wyborami do europarlamentu, które są zaplanowane na 9 czerwca 2024 r. Pozostałe miałyby obowiązać dopiero przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.

Nowelizacja kodeksu wyborczego. Donald Tusk powierzył to zadanie Mariuszowi Witczakowi

Za zmiany w ordynacji wyborczej odpowiada Mariusz Witczak, któremu to zadanie powierzył Donald Tusk. Pod koniec stycznia powołano sejmową podkomisję stałą ds. nowelizacji prawa wyborczego. Jedną ze zmian ma być przywrócenie głosowania korespondencyjnego dla Polaków przebywających za granicą. Sejmowa podkomisja ma też badać możliwość oddania głosu przez internet dzięki profilowi zaufanemu oraz bankowości elektronicznej.

Witczak wyjaśniał, że „z bankowości elektronicznej już od dłuższego czasu korzystamy np. przy składaniu wniosków o świadczenia rodzinne”. – Jest to bezpieczne rozwiązanie i czas o tym pomyśleć przy okazji organizacji głosowania – dodał. Aby zmiany weszły w życie, potrzebna jest zgoda prezydenta. Koalicja rządząca liczy, że nowa głowa państwa wybrana w 2025 r. będzie bardziej przychylna w tej kwestii.

Koalicja rządząca będzie chciała odwrócić przepisy przyjęte przez PiS? „Nie ma przekonania”

Trwa też dyskusja nad zniesieniem limitu dwóch kadencji dla samorządowców, co wprowadziło PiS, ale „w obecnej ekipie rządowej raczej nie ma przekonania do tego pomysłu”. Witczak mówił też, że PKW powinna mieć umocowanie w konstytucji. Chce też powrotu do pełnego składu sędziów.

Czytaj też:

Nowi członkowie PKW. Znamy nazwiskaCzytaj też:

Wybory samorządowe 2024. Kiedy pójdziemy do urn?