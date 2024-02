Zamieszanie pod Sejmem. „Macierewicz prawym prostym uderza Kamińskiego”

W środę, 7 lutego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali dostać się do budynku Sejmu przed rozpoczęciem zaplanowanych na ten dzień obrad. Wejście na teren gmachu uniemożliwiła im jednak Straż Marszałkowska, z którą przepychali się wraz z innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Macierewicz uderzył Kamińskiego

W tłumie otaczającym byłych posłów znalazł się m.in. Antoni Macierewicz. W pewnym momencie były marszałek senior – chcąc osłonić byłego szefa CBA – przypadkowo wycelował dłonią wprost w jego twarz. Zdarzenie zostało nagrane, a wideo wkrótce obiegło sieć. „Antoni przyłożył Mariuszowi” – podpisał materiał udostępniony w serwisie X (dawniej Twitter) europoseł Krzysztof Brejza. Opatrzył go również hasztagiem „#WalkiwPiS”.

Do sytuacji odniósł się także poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. „Macierewicz uderzył przestępcę. Powinien powstrzymać swój gniew na widok skazanego. Posłowi tak nie wypada” – stwierdził. Wydarzenia sprzed Sejmu skomentował również europoseł Nowej Lewicy Łukasz Kohut. „Macierewicz prawym prostym uderza Kamińskiego, posłowie przepychają się przy poprawianiu płaszcza prezesa. Walki frakcyjne w PiS weszły na zupełnie nowy poziom” – napisał.

Hołownia reaguje na przepychanki

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Szymon Hołownia poinformował, że nagrania z tego dnia zostaną przeanalizowane pod kątem znieważenia Straży Marszałkowskiej. – W Sejmie nie ma miejsca na polityczne chuligaństwo, warcholstwo i próby hańbienia, zaczepiania i w jakiś sposób profanowania munduru Straży Marszałkowskiej – podkreślił marszałek.

Lider Polski 2050 zapewnił również, że stanowcza reakcja nie wynikała z chęci zemsty, a troski o to, żeby „nikomu nie stała się krzywda”. Inaczej ocenił ją jednak Antoni Macierewicz. „Tusk używa Hołowni do łamania prawa ws. niedopuszczania posłów do udziału w obradach. Obaj odpowiedzą za to, gdy reżim koalicji 13 grudnia upadnie” – zapowiedział.

