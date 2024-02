Komisja ds. UE odrzuciła stanowisko rządu. Jarosław Wałęsa odpowiada na krytykę PiS

W środę odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej.

Posłowie wysłuchali na nim stanowiska rządu, które ma być zaprezentowane na Radzie ds. Zagranicznych UE (FAC), 19 lutego w Brukseli. Przedstawiła je wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef. Polska ma sygnalizować m.in. priorytet polityki zagranicznej polskiego rządu – pomoc Ukrainie oraz akcentować konieczność szybkiego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Po wysłuchaniu stanowiska przez uczestników przewodniczący Michał Kobosko (Polska 2050) zapytał, czy jest sprzeciw wobec tego stanowiska, a ponieważ został on zgłoszony, zarządził głosowanie.

Stanowisko rządu zostało odrzucone. 18 posłów koalicji rządzącej nie było obecnych w tym momencie posiedzenia na sali, co odnotowali politycy PiS. Były minister Szymon Szynkowski vel Sęk pisał o „lenistwie koalicji 13 grudnia”, a Marcin Przydacz o „miałkim stanowisku”.



„Nie dowiedzieliśmy się niczego nt. planów chociażby w sprawie sankcji wobec Białorusi, nie wskazano na żadne konkretne działania podjęte przez ministra Sikorskiego w sprawie uwolnienia red. Andrzeja Poczobuta. W związku z tym Komisja odrzuciła stanowisko Rządu. Na marginesie trzeba podkreślić, że na sali znajdowało się 5 (słownie: pięciu) posłów koalicji rządzącej. 18 (słownie: osiemnastu) nie znalazło czasu na te ważną dyskusję” – pisał na X.

twitter

Stanowisko rządu przed FAC. Jarosław Wałęsa: Posiedzenia komisji kolidują

O to, z czego mógł wynikać efekt głosowania zapytaliśmy posła Jarosława Wałęsę (KO).

– Byłem na posiedzeniu Komisji ds. Unii Europejskiej i podczas tego głosowania niestety nie miałem przygotowanej karty. Dlatego nie mogłam wziąć udziału w głosowaniu. – powiedział „Wprost” poseł.

W odpowiedzi na wpis polityków PiS powiedział, że „posłowie nie uciekali od swojej pracy i obowiązków”, ale problemem są kolidujące posiedzenia komisji. – Wiem, że jeden z kolegów miał wtedy głosowanie na komisji finansów – mówił.

– W środę brałem udział w posiedzeniach czterech komisji. Zrobiłem siedem kilometrów, chodząc między budynkami. Musiałem biegać z posiedzenia jednej komisji do drugiej i wybierać to, które jest w tym momencie ważniejsze. Dobrze by było, żeby posiedzenia nie nakładały się, ponieważ każdy z posłów pracuje w dwóch, trzech komisjach – powiedział. Zapytany, czy w środę zawiódł harmonogram ich prac, odpowiedział, że nie tylko dziś. – Jestem posłem od 2005 roku i zawsze te posiedzenia kolidowały – przyznał.

Jarosław Wałęsa należy też do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Posiedzenie odbyło się w tym samym budynku, ale na poziomie -1. Brałem udział w ciekawej dyskusji na temat zboża z Ukrainy i pracy naszych portów, ale jednocześnie trwało posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, pięć pięter wyżej. Dlatego czekałem na sygnał od kolegów, że mam biec na głosowanie – mówił nam poseł.

W sprawie tego samego głosowania skontaktowaliśmy się jeszcze z członkiem komisji, posłem Konradem Frysztakiem (KO), który nie mógł rozmawiać ze względu na trwające posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.



Czytaj też:

Co dzieje się z Andrzejem Poczobutem? „Od 6 lipca po prostu zniknął”Czytaj też:

UE z nowymi sankcjami na Białoruś