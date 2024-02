Strajk generalny rolników sparaliżuje Polskę. Jest mapa protestów

W środę 7 lutego w ministerstwie rolnictwa odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami Wojewódzkich Izb Rolniczych. W dyskusji uczestniczyli także wiceministrowie rolnictwa: Stefan Krajewski oraz Michał Kołodziejczak.

Strajk generalny rolników. Mapa protestów i postulaty

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz przedstawił postulaty protestujących.

– Wszyscy rolnicy zgadzają się co do trzech głównych postulatów, które były prezentowane podczas wczorajszych rozmów – powiedział. Rolnicy nie zgadzają się na wdrażanie Zielonego Ładu oraz na import produktów rolnych z Ukrainy. Domagają się wsparcia hodowli zwierząt oraz rekompensat z funduszu wojennego w postaci dopłat do zbóż, rzepaku, mleka, nawozów oraz wyższych dopłat do paliwa.

W sieci dostępna jest mapa planowanych protestów. Utrudnienia w niektórych miejscach potrwają cały dzień.

– Znam sytuację. Rolnictwu należy się wsparcie. Jutro, wraz z ministrami Michałem Kołodziejczakiem i Stefanem Krajewskim, będziemy prowadzili rozmowy w Ministerstwie Finansów na ten temat. Oprócz niskooprocentowanych kredytów powinny być dopłaty do zbóż i ewentualnie do nawozów – zapowiedział minister Czesław Siekierski.

Dodał, że „mamy pełną świadomość zmian, które zaszły na polskiej wsi w ciągu ostatnich 20 lat, ale zmiany związane z ochroną klimatu muszą też mieć racje ekonomiczne”.

– Rolnictwo europejskie traci swoją konkurencyjność. Największe straty, w związku z napływem produktów rolnych z Ukrainy, ponieśli polscy rolnicy – przyznał szef resortu rolnictwa.

Wiceminister Michał Kołodziejczak zapewniał, że pomoc będzie kierowana do tych, którzy jej potrzebują.

Protest jest elementem szerszego sprzeciwu rolników wobec polityki unijnej. Gwałtowne protesty odbyły się w ubiegłym tygodniu m.in. w Brukseli. Uczestnicy obawiali się, że konkurencja ze strony importu z krajów trzecich doprowadzi do spadku cen ich produktów, co spowoduje zmniejszenie ich dochodów i może nawet doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw.

Czytaj też:

Rolnicy zaostrzają protest. Minister przekonuje, że „rozumie i szuka rozwiązań”Czytaj też:

Protest rolników się zaostrza. Przejście graniczne z Niemcami zablokowane