Kreml gotowy do użycia taktycznych głowic nuklearnych? „Rakiety mogą dosięgnąć Warszawę”

Politycy europejscy zastanawiają się, czy może dojść do ataku Rosji na państwo członkowskie NATO w perspektywie dwóch lub pięciu lat. – Wojnę w Europie już mamy. To może wiedzieć tylko jeden człowiek, a podejrzewam, że i on nie wie, mianowicie Władimir Putin. My jako Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska zwady nie szukamy – mówił w TOK FM Radosław Sikorski.

Szef MSZ ocenił, że „Zachód zbyt długo konsumował dywidendę pokoju i teraz trzeba przywrócić bardziej normalne stany gotowości, uzbrojenia, zdolności do odstraszania”. Sikorski odniósł się również do swoich i Donalda Tuska wizyt w Paryżu i Berlinie. Podkreślił, że temat wsparcia dla Ukrainy to temat numer jeden dla wielu resortów w Polsce, jak i w Europie.

Radosław Sikorski: Wsparcie dla Ukrainy to temat numer jeden

– To jest dla nas bardzo wysoki priorytet. Był u mnie w tym tygodniu wysoki przedstawiciel UE, byłem w Berlinie, o tym rozmawiałem i w MSZ-cie, i w urzędzie kanclerskim. To jest temat numer jeden na radach ds. zagranicznych. Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz ma swoje formaty obronne i w NATO, i w UE. Jak pomóc oprzeć się Ukrainie rosyjskiej nawale to jest zadanie numer jeden dla wielu resortów, także w Polsce – mówił szef polskiej dyplomacji.

Sikorski dodał, że po wizytach spodziewa się zwiększania produkcji sprzętu i amunicji, zwiększania dostaw do Ukrainy. Minister spraw zagranicznych odniósł się również do doniesień niemieckiej prasy, że wzrasta gotowość Kremla do użycia taktycznych głowic nuklearnych. Sikorski cieszył się z tego, że temat jest poruszany u naszych zachodnich sąsiadów, bo wcześniej go wypierali. Dodał, że rakiety Iskander w pobliżu obwodu królewieckiego mogą dosięgnąć zarówno Berlin, jak i Warszawę.

