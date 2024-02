Archeolodzy wrócili do Jaskini Raj po 60. latach. Już drugiego dnia doszło do niesamowitego odkrycia

Po blisko 60. latach archeolodzy wrócili do Jaskini Raj (woj. świętokrzyskie). Celem badań była m.in. analiza i rekonstrukcja zmian klimatycznych w okresie zamieszkiwania na tych terenach człowieka neandertalskiego, czyli miedzy 30 a 60 tys. lat temu – podaje Radio Kielce. Jak wyjaśniała dr hab. Małgorzata Kot z Uniwersytetu Warszawskiego, pod której nadzorem prowadzone są badania, klimat zmieniał z cieplejszego w zimniejszy.

Na razie ma miejsce pierwszy etap badań. Stanowisko archeologów znajduje się na trasie turystycznej, a prace są prowadzone w godzinach zwiedzania przez turystów. Wykopaliska rozpoczęto w niedzielę i potrwają do soboty. Już w poniedziałek dotarto do pierwszej warstwy, w której zalegają kości.

Badali zmiany klimatyczne w Jaskini Raj na przestrzeli lat. Pierwsze dni przerosły ich oczekiwania

– Jesteśmy zaskoczeni stanem ich zachowania, który jest bardzo dobry. Wśród szczątków znajdują się między innymi kości lwa jaskiniowego, nosorożca włochatego, mamy fragment mamuta, a także konia i niedźwiedzia jaskiniowego. To, co dla nas jest bardzo ciekawe, to poroża reniferów – mówiła dr hab. Kot. Jak wyjaśniła, zespół będzie chciał zweryfikować hipotezę, że neandertalczycy z zebranych poroży tworzyli swego rodzaju barykady i zabezpieczenia wejść do jaskiń.

Pobrane próbki zostaną przebadane i pozwolą lepiej przygotować się do wykopalisk w większym zakresie, które zaplanowano na lipiec. Wówczas duże prace będą prowadzone wewnątrz jaskini, a także na zewnątrz przed wejściem do jaskini. Naukowcy liczą, że wtedy uda im się zebrać jeszcze więcej artefaktów i będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o tym, jak neandertalczyk wytwarzał swoje narzędzia i jak zmieniał się ten proces w zależności od tego, w jakich warunkach klimatycznych żył.

