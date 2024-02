Ten sondaż wywoła panikę w szeregach PiS? Koalicja Obywatelska liderem

Od przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w Polsce minęły ponad trzy miesiące. W tym czasie uformował się nowy rząd z Donaldem Tuskiem na czele. Zdążyło się również zaroić od spekulacji dotyczących ewentualnego rozpisania przyspieszonych wyborów. Do takiego scenariusza odniósł się zarówno premier, jak i prezes największej partii opozycyjnej.

– Dobrze wiecie, że ja nie chcę kilka miesięcy po wygranych wyborach ponownie rozpoczynać wielkiej kampanii, bo mamy dużo roboty. Ja tylko wyraźnie chciałem podkreślić, bo tak jest naprawdę, jeśli nie da się rządzić, bo prezydent będzie przeszkadzał i jeśli będą chcieli wcześniejszych wyborów, to je dostaną. Ale nie sądzę, aby po stronie PiS był entuzjazm do idei rozwiązania parlamentu – powiedział Donald Tusk. – My w tej chwili nie planujemy przedwczesnych wyborów – poinformował Jarosław Kaczyński.

KO liderem w najnowszym sondażu. Jak przedstawia się reszta stawki?

Z najnowszego sondażu, który został przeprowadzony przez pracownię Opinia 24, wynika, że obecnie największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Chęć oddania głosu na KO zadeklarowało 31 proc. badanych. 24 proc. respondentów zamierza głosować na Prawo i Sprawiedliwość, a 16,8 proc. wskazało Trzecią Drogę.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Lewica (9,1 proc.) oraz Konfederacja (8,7 proc.). Polska jest jedna otrzymała 2,2 proc. głosów, a Bezpartyjni Samorządowcy – 1,5 proc. 5,7 proc. ankietowanych nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, a pozostali wskazali inne partie.

Badanie „Puls Opinii” przeprowadzono w dniach 6-7 lutego na liczącej 1001 osób reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18 lat i więcej. Zostało zrealizowane techniką CATI, czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

Czytaj też:

Prezes PiS spotkał się z szefem Kancelarii Sejmu. Chodziło o Kamińskiego i WąsikaCzytaj też:

Wybuch granatnika w KGP. Kierwiński o „zmowie milczenia”