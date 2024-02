Wojsko zapowiada manewry w całej Polsce. Sztab Generalny WP wystosował apel

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że już za kilka dni – od 12 lutego – „na drogach niemal całego kraju” Polacy będą mogli oglądać pojazdy wojskowe.

Wojsko ostrzega kierowców

Sztab wyjaśnia, że związane jest to zapowiadanymi ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Od połowy lutego do końca maja pojazdy te przemieszczać się będą po niemal każdym województwie. Żołnierzy zobaczyć będzie można zarówno na autostradach, drogach ekspresowych, jak i krajowych.

„Przejazdy kolumn będą wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami” – informuje Wojsko Polskie. Wszystko ma być zaplanowane w taki sposób, by ostatecznie nie doszło do utrudnień w ruchu drogowym.

Kolumny eskortować będzie Żandarmeria Wojskowa. Służba Sił Zbrojnych ma je także zabezpieczać. Pomagać ŻW będzie policja i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego – czytamy. O przegrupowaniach poinformowano wcześniej także władze (również lokalne).

Wojsko Polskie zaapelowało do kierowców, by po pierwsze – zachowali szczególną ostrożność, widząc pojazdy wojskowe i żołnierzy na drogach i w ich obrębie, a po drugie – przestrzegli, że nie wolno wjeżdżać pomiędzy maszyny wojskowe tworzące kolumnę.

W najbliższy poniedziałek pierwsze przemieszczenia

To nie wszystko, sztab apeluje – w kontekście ochrony danych osobowych – by media, ale także cywile, „nie publikowali informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizacji”, jak również „dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych czy danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych” – dodano.

Zastosowanie się do tej prośby jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa i obronności. „Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia, może mieć negatywne konsekwencje” – podkreślono.

Na platformie X (dawniej: Twitter) Sztab Generalny WP informuje, że na europejskich poligonach w ćwiczeniach weźmie udział nawet 100 tys. żołnierzy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Manewry będą miały miejsce przede wszystkim na terenie Europy Środkowej. „Steadfast Defender 2024 składa się z 16 mniejszych ćwiczeń narodowych. Wśród nich kluczową rolę odgrywa ćwiczenie Dragon24” – czytamy.

Wojsko podkreśla też, że ćwiczenia mają „charakter defensywny”. Dodano, że „nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu”. W najbliższy poniedziałek rozpoczną się pierwsze przemieszczenia sprzętu na terenie Polski – poinformowano.

