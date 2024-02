Patryk Jaki poprowadzi Suwerenną Polskę do wyborów. „Zbigniewa Ziobrę czeka operacja”

Patryk Jaki przekazał, że to on będzie przewodzić Suwerennej Polsce w czasie wyborów. – Trzymamy kciuki za Zbigniewa Ziobrę. Czeka go operacja – dodał.

Zbigniew Ziobro od ubiegłego roku walczy z rakiem przełyku. Lider Suwerennej Polski – jak informują jego partyjni koledzy – przebywa w polskim szpitalu i poddawany jest chemioterapii. Z tego powodu od ponad dwóch miesięcy jest poza polityką. W tym czasie jego obowiązki pełni Patryk Jaki, który w rozmowie z „Super Expressem” ujawnił nowe informacje o stanie zdrowia byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ma raka przełyku. Wójcik przyznał, że „zignorował charakterystyczną chrypkę” Europoseł przekazał gazecie, że Zbigniewa Ziobrę czeka operacja. Z uwagi na fakt, że były prokurator generalny będzie potrzebował długiej rekonwalescencji, to Patryk Jaki będzie przewodzić Suwerennej Polsce w czasie najbliższych wyborów. – Na pewno na wybory samorządowe i europejskie, jeżeli koledzy zdecydują, przypadnie mi ten zaszczyt prowadzić partię – zdradził. Z kolei Michał Wójcik przyznał w rozmowie z gazetą, że nowotwór u Zbigniewa Ziobry został wykryty w fazie zaawansowanej, a jego objawy były z początku ignorowane przez polityka. Polityk mówił też, że charakterystyczna chrypka u lidera Suwerennej Polski była objawem rozwijającej się ciężkiej choroby. Jest plan wezwania Ziobry przed komisję śledczą O stanie zdrowia byłego ministra sprawiedliwości mówi się wiele także w kontekście partyjnych rozgrywek. Z ustaleń „Newsweeka” wynika, że w nowotwór lidera Suwerennej Polski „nie wierzy wielu wpływowych ludzi w PiS”. Przyczyną tego mają być jego starania o miejsce na liście wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Nie milkną też echa planów postawienia go przed komisją śledczą. Marcin Kierwiński podkreśla, że „choroba nie zwalnia z odpowiedzialności”. Rak przełyku stanowi około 2 procent wszystkich nowotworów złośliwych. Rzadko występują nowotwory łagodne przełyku. Im niższe stadium – tym rokowania są lepsze. Gdy chorzy zgłaszają się na leczenie, stopień zaawansowania raka przełyku często jest już jednak bardzo wysoki. Z uwagi na to część pacjentów przeżywa jedynie kilka miesięcy. Rokowanie przy tym nowotworze jest złe. Ogółem średni odsetek przeżyć 5-letnich wynosi około 5 -10 procent. Czytaj też:

