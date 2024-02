Dziś strajk rolników. Zapowiadają marsz na Warszawę

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” podjął decyzję o strajku generalnym rolników w całej Polsce, który rozpocznie się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach z dniem 9 lutego 2024 roku o godzinie 10.00. Powstała mapa protestów rolniczych.

Blokady zaplanowane są w ponad 260 lokalizacjach, ale rolnicy zaznaczają, że może dojść również do „wyjazdów” spontanicznych, przez co skala strajku będzie jeszcze większa. Do utrudnień może dojść nawet przed godz. 10, bo rolnicy wyjadą wcześniej na drogi, aby dojechać na miejsce protesty.

Strajk rolników 9 lutego. Mapa blokad

Jedną z największych blokad zaplanowano na drodze krajowej nr 2 na odcinku z Siedlec do Zbuczyna, na wysokości Zdanów. Organizatorzy zapowiadają marsz na Warszawę. W stolicy protest obejmie ulice: Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie, Rondo Charlesa de Gauelle’a, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Wiejska, Piękna i Aleje Ujazdowskie. W woj. mazowieckim protesty zaplanowano też w Płocku, Radomiu, czy w powiatach legionowskim i mińskim.

W woj. lubelskim strajki zaplanowano w Chodelu, Rykach, Międzyrzecu Podlaskim, Szczebrzeszynie, Annopolu, Hrubieszowie i Dorohusku. W woj. podlaskim blokady będą miały miejsce w Wojszkach, Turośni Dolnej, Brańsku, Sokołach, Kolonii Zabłudów, Knyszynie, Jeżewie Starym, Suchowoli, Sztabinie, Marianowie i w rejonie Piątnicy koło Łomży.

Strajk rolników Poznań

Na Podkarpaciu strajki zaplanowano m.in. przy rzeszowskim urzędzie wojewódzkim, na DK94 w Jarosławiu, przy wjeździe i zjeździe z autostrady A4, w Jaśle i Krośnie na DK28, w Medyce i Narolu na drodze wojewódzkiej 865. W Wielkopolsce z utrudnieniami trzeba będzie się liczyć w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Gnieźnie, Ostrowie Wlkp., Środzie Wlkp., Wrześni czy w Poznaniu przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

W Zachodniopomorskim protesty będą w Koszalinie, Myśliborzu, Węgorzynie, Pyrzycach, czy na fragmencie S10. Na Pomorzu strajki zaplanowano w Egiertowie na DK20, na odcinku Prabuty – Kwidzyn na drodze wojewódzkiej nr 521, czy przy urzędzie wojewódzkim w Gdańsku. Na Dolnym Śląsku osiem blokad będzie na DK8, na S5 na odcinku Prusice – Trzebnica, na wiadukcie nad A4 na wysokości węzła Kostomłoty, czy w samym Wrocławiu.

Strajk rolników Bydgoszcz

W woj. kujawsko-pomorskim protest zaplanowano na sześciu drogach dojazdowych do Torunia. W Bydgoszczy blokowana może być ul. Jagiellońska przy urzędzie wojewódzkim oraz wjazd z pięciu kierunków – od strony Nakła, Koronowa, Osielska, Białych Błot i Torunia. Strajk zaplanowano też we Włocławku. W woj. lubuskim protestować będą rolnicy m.in. w Zielonej Górze, a woj. świętokrzyskim w Kielcach, Sandomierzu, Kazimierzy Wielkiej, czy na DK77 i DK79.

