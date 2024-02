Niespełnione obietnice, prof. Dudek o „demokraturze” i kontrarianie w natarciu. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Czas rozliczeń z rządem”. 22 marca minie pierwsze 100 dni pracy nowego rządu i zacznie się czas rozliczeń. Nie z byłą władzą, co rządzący uprawiają z wielką ochotą, tylko z obecną. Spośród najbardziej ekscytujących obietnic, bo mających bezpośrednie przełożenie na portfele obywateli, szereg zapowiedzi nie zostanie zrealizowanych ani w 100 dni, ani w 12 miesięcy – analizuje Eliza Olczyk.

„Demokracji już nie ma”. Prof. Antoni Dudek w rozmowie z Marcinem Makowskim zwraca uwagę na to, jak Donald Tusk udoskonala system „demokratury” opracowany przez Jarosława Kaczyńskiego.

„Poważny test dla Kosiniaka-Kamysza”. Jak zapewnił minister obrony, wszystkie systemy bezpieczeństwa w Polsce są w pełnej gotowości. Gen. Roman Polko w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej mówi, że doszło do „diametralnej zmiany” w sposobie komunikowania się MON ze społeczeństwem w sytuacji zagrożenia.

„Kamiński i Wąsik przyszli do Sejmu”. Przepychanki, groźby i chaos, jakiego przed Sejmem dawno nie było. Tak wyglądała próba wejścia Kamińskiego i Wąsika do gmachu, którą z bliska oglądał Piotr Barejka.

„Oburzona debiutantka”. Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z przytupem rozpoczęła karierę w Sejmie. – Kontrowersja i awantura wokół to dla niej coś normalnego – mówią ci, którzy ją znają. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Uwaga! Nadciągają kontrarianie”. – Mamy do czynienia z niespotykanym do tej pory kryzysem naukowych autorytetów i spadkiem zaufania do instytucji – mówi Krystynie Romanowskiej Karolina Królikowska, dr nauk o Ziemi.

„Kulisy pracy ratowników TOPR”. O szokującej historii z udziałem gapiów przeszkadzających ratownikom TOPR w poszukiwaniach uwięzionego pod lawiną turysty opowiada w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej Beata Sabała-Zielińska.

„Destrukcyjne media społecznościowe”. – Nie wytrzymałem tego patoświata social mediów. Chciałem się wylogować. Dosłownie. W realu – mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej Janek Strojny, były gwiazdor mediów społecznościowych.

„Groźba blamażu Europy”. Europejski przemysł zbrojeniowy woli sprzedawać amunicję na Bliskim Wschodzie, niż na Ukrainie. Los unijnego finansowania broni dla Kijowa stoi pod znakiem zapytania – ostrzega Jakub Mielnik.

„Ukraina uderza w czułe punkty”. Moskwa traci miliardy z powodu ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Może też stracić połowę rezerw walutowych, bo Zachód jest coraz bliżej zajęcia rosyjskich depozytów – prognozuje Jakub Mielnik.

„Choroba króla”. – Wydaje mi się, że wiadomość o chorobie króla Karola przybliża perspektywę poważnych zmian na brytyjskim tronie – mówi Marzenie Tarkowskiej dr Janusz Sibora, znawca protokołu dyplomatycznego.

„Świadczę swoją twarzą”. – Kiedyś nie wyobrażałem sobie życia bez tego kraju, ale po tej ośmioletniej polaryzacji, zastanawiam się: dla kogo ja robię to, co robię? Dla „tych” ludzi? To mi się nie chce – przyznaje w wywiadzie Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz Łukasz Simlat.

„Gwiazdy się rodzą”. Literatura powoli przechodzi w ręce kobiet. Przedstawione tu debiutantki piszą z werwą i z pewnością jeszcze nie raz o nich usłyszymy. Warto zapamiętać ich nazwiska. Poleca Leszek Bugajski.

„Nadal jestem dziwna”. – Nie miałam pracy, a na horyzoncie nic nie zwiastowało, że znajdę zajęcie, które pozwoli mi zarobić parę groszy – wyznaje Wiktorowi Krajewskiemu Natalia Niemen, piosenkarka.

