Rosja gotowa uderzyć na NATO? Szef BBN o „najgorszym scenariuszu”

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odniósł się do głosów o możliwości uderzenia przez Rosję na Sojusz Północnoatlantycki. Jacek Siewiera wyjaśniał, że wszyscy podchodzą do sprawy poważnie, a oceny „wynikają z obserwacji strategicznych trendów”. Szef BBN-u wymienił w tym kontekście np. rekordowy budżet dotyczący wydatków obronnych, który podpisał Władimir Putin.

– Moim zadaniem, jako szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest brać pod uwagę najpierw najgorszy możliwy scenariusz. Dziś jest on jeszcze możliwy do uniknięcia. Ale zależy to wyłącznie od postawy państw zachodnich, w szczególności sojuszników europejskich, np. Niemiec i Francji, którzy powinni wykazać wolę polityczną do wydatkowania większych kwot na rozwój europejskiego przemysłu obronnego – mówił Siewiera.

Jacek Siewiera o zakłóceniach systemu GPS. „Nie dotyczyły rosyjskiego systemu GLONASS”

Szef BBN-u zwrócił uwagę, aby obserwować sygnały Rosji ws. rzekomego dyskryminowania Rosjan mieszkających w krajach bałtyckich. Siewiera zwrócił również uwagę na walkę radioelektroniczną. Ocenił, że „zakłócenia sygnału GPS, które obserwowaliśmy przez ostatnie miesiące nad terytorium północnej Polski, przesmyku suwalskiego, części Bałtyku i cieśnin duńskich, nie dotyczyły rosyjskiego systemu GLONASS”.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczył, że koreański kierunek zbrojeń „jest dla Polski zdecydowanie większą szansą niż potencjalnym ryzykiem”. Siewiera ujawnił, że w związku z tym Andrzej Duda na Radzie Gabinetowej we wtorek będzie oczekiwał od rządu informacji ws. dalszej współpracy z Seulem. Szef BBN-u w kontekście dyskusji o uczestnictwie Polski w natowskim programie Nuclear Sharing ocenił, że parasol nuklearny obejmuje także terytorium Polski.

Czytaj też:

Putin nie wyklucza wysłania wojsk do Polski. „Tylko w jednym przypadku”Czytaj też:

Kreml gotowy do użycia taktycznych głowic nuklearnych? „Rakiety mogą dosięgnąć Warszawę”