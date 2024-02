Wielkopolski gang rozbity. Wysyłali kobiety do USA, zarabiali na ich prostytucji

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 7 osób. Polecenie wydał prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Co najmniej 40 kobiet

Jak ustalili śledczy, zorganizowana grupa przestępcza miała działać przez 6 lat, zaczynając w 2015 roku, kończąc w 2020. Działalność grupy polegała na werbowaniu w Polsce kobiet, które chętne były do „świadczenia usług seksualnych” w Chicago, w Stanach Zjednoczonych.

Chętnych kobiet zatrzymani szukali m.in. za pomocą ogłoszeń na portalach erotycznych. Przez ten czas zwerbować mieli co najmniej 40 kobiet, których personalia zostały ustalone, a także szereg nieustalonych dotąd osób.

Ponad 5 milionów złotych

Członkowie grupy przestępczej w pełni odpowiadali za transport kobiet do Stanów Zjednoczonych. Pomagali m.in. w organizacji wiz turystycznych, zakupie biletów. Na miejscu zapewniali im lokale i „możliwość pracy”. Tworzyli ich ogłoszenia w portalach erotycznych, udostępniali telefony do kontaktu z klientami.

Ze wszystkiego grupa pobierała „prowizję”. Według wstępnych ustaleń śledczych, na całym procederze zatrzymani mieli zarobić łącznie ponad 5 milionów złotych.

Nawet 7 i pół roku więzienia

Zatrzymani usłyszeli zarzuty z dwóch artykułów – kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpania korzyści z cudzego nierządu. Za te czyny grozi im do 7 i pół roku pozbawienia wolności.

Jeden z zatrzymanych trafił już do aresztu. Jest to tzw. środek zapobiegawczy. Wynika on w tym przypadku z „konieczności zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania”.

Pozostałe 6 osób przyznało się już do zarzucanych im czynów. Złożyli oni szczegółowe wyjaśnienia. „Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju” – informuje Prokuratura Krajowa.

Łącznie zabezpieczono od podejrzanych majątek o wartości niemal 650 tysięcy złotych. „Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie” – zaznacza prokuratura.

Czytaj też:

CBA zatrzymało pięć osób. To poznański urzędnik oraz grupa biznesmenówCzytaj też:

Nowe fakty ws. Black Hawka, który zahaczył o linię energetyczną. Chodzi o 2,4 mln zł