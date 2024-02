Poznańskich rolników poniosła muzyka. Takiego protestu nikt się nie spodziewał

W piątek w całej Polsce na ulice wyjechali rolnicy. Strajk generalny zapowiadany był od kilku dni. – Wszyscy rolnicy zgadzają się co do trzech głównych postulatów, które były prezentowane podczas wczorajszych rozmów – zapewniał jeszcze przed startem protestówWiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Główne postulaty rolników to: niewdrażanie „Zielonego Ładu” i zablokowanie importu produktów rolniczych z Ukrainy, wsparcie hodowli zwierząt oraz rekompensaty z funduszu wojennego w postaci dopłat do zbóż, rzepaku, mleka, nawozów oraz wyższych dopłat do paliwa.

Wielki protest rolników w Poznaniu

Jednym z epicentrów protestu jest Poznań. Tam swój przyjazd zapowiadało 1000 ciągników. Ze strony poznańskiej policji przewija się informacja nawet o 1400 ciągnikach. Zamknięte zostało wiele głównych ulic – m.in. ruch na al. Niepodległości, czy część ronda Kaponiera.

Największy szum w mediach społecznościowych robi jednak coś innego, niż sama liczba ciągników, które znalazły się w centrum głównego miasta wielkopolski. Nie jest to także paraliż drogowy spowodowany protestem. Hitem internetu jest… muzyka grana przez ciągniki.

Rolnicy zagrali „Baby Shark”

To nie jest żart. Internauci uwieczniają jadące przez miasto „traktory” grające na klaksonach wielkie przeboje. Wiele z nagrań pojawiło się na relacji instagramowego lokalnego poznańskiego profilu poznan_moment. Inne popularność zdobywają na platformie X (dawniej Twitter).

twitter

Wśród granych przez ciągniki przebojów usłyszeć można chociażby „Baby Shark” – jedną z najpopularniejszych piosenek dla dzieci ostatnich lat – czy też motywy przewodnie z uwielbianych seriali. To trzeba zobaczyć!

twitterCzytaj też:

Bosak o niedotrzymanej obietnicy Brukseli. Chodzi o protest rolnikówCzytaj też:

Wielkopolski gang rozbity. Wysyłali kobiety do USA, zarabiali na ich prostytucji