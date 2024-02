Co z Funduszem Kościelnym? Wicepremier o wyjściowej koncepcji

Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w konferencji prasowej po posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego. Wicepremier przypomniał na początek, że zespół został powołany przez Donalda Tuska, a w jego skład wchodzą m.in. Marcin Kierwiński, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Agnieszka Buczyńska, Jan Grabiec, Andrzej Domański oraz wiceministrowie finansów, oraz MSWiA.

– Pracujemy na rzecz przedstawienia koncepcji Radzie Ministrów i zgodnie z zarządzaniem do 31 marca tego roku przedstawimy pierwszy raport. Na dzisiejszym posiedzeniu zespołu podzieliliśmy się zadaniami. Każdy z członków zespołu ma przedstawić propozycje koncepcji, od tej, od której wychodzimy, czyli od rozważenia koncepcji odpisu podatkowego – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz po pierwszym posiedzeniu zespołu ds. Funduszu Kościelnego

Wicepremier przypomniał, że w przeszłości propozycja była już procedowana, ale prace nad nią przerwano z powodu obaw mniejszych związków wyznaniowych, które obawiały się, że ich sprawy przede wszystkim z emeryturami nie zostaną zabezpieczone. Kosiniak-Kamysz dodał, że analizowano sytuację z Hiszpanii, Włoch, czy Niemiec. W najbliższych tygodniach do rządu mają trafić dwie, trzy propozycje.

Prowadzący posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego powiedział, że pojawiła się również koncepcja zajmująca się wyłącznie zabezpieczeniem społecznym, emerytalnym. Dodał, że obecnie idzie na to ok. 90 proc. środków. Pozostałe cele to zabytki i cele społeczne. Kosiniak- Kamysz stwierdził, że w przygotowaniu rozwiązania biorą udział przedstawiciele wszystkich formacji politycznych, a dialog będzie też prowadzony z kościołami i związkami wyznaniowymi.

Czytaj też:

Najnowszy związek religijny w Polsce zarejestrowany. „Środowisko rodzimowierców się powiększa”Czytaj też:

Kiedy likwidacja Funduszu Kościelnego? Ministra rodziny podała datę