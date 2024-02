Wojciechowski nie widzi podstaw do dymisji. Zamierza „przedstawić argumenty” Kaczyńskiemu

Jarosław Kaczyński w piątek 9 lutego był pytany o to, czy Janusz Wojciechowski sprawdza się na stanowisku komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa. Prezes PiS odpowiedział, że „będzie telefonicznie prosił Wojciechowskiego, aby ten zakończył swoją misję”. Kaczyński podkreślił, że ostateczna decyzja należy do samego komisarza, który swoją funkcję pełni z nadania Prawa i Sprawiedliwości.

Wojciechowski 10 lutego powtórzył brukselskim korespondentom, że nie czuje się odpowiedzialny za problemy w rolnictwie i nie widzi podstaw do dymisji. Zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi Kaczyńskiemu swoje argumenty. – Większość z tego, co ja robię, jest po prostu mało znane w Polsce. Muszę silniej komunikować. Nie widzę zaniedbań z mojej strony – zaczął unijny komisarz.

Janusz Wojciechowski odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu

– Ja się zastanawiam, co mógłbym zrobić inaczej w sprawach rolniczych i powiem szczerze, że nie widzę takiej sprawy w tej chwili. Przyjmowanie odpowiedzialności za to, byłoby przyznaniem się do niepopełnionych błędów. Muszę zachować zimną krew – podkreślił Wojciechowski. Komisarz UE ds. rolnictwa przyznał, że będzie mu teraz trudniej walczyć w KE o korzystne rozwiązania dla polskich rolników, gdy jego pozycja jest podważana w Polsce, np. przyszły budżet Wspólnej Polityki rolnej.

Wojciechowski wspomniał, że próbuje teraz przeforsować kilka ważnych rozwiązań. Wymienił kwestię podwyższenia dopłat bezpośrednich o 10 proc. w ramach pomocy publicznej, czy uznania, że wojna w Ukrainie stanowi specjalną okoliczność, która powinna skutkować odstąpieniem od egzekwowania sankcji na rolnikach. Komisarz zauważył, że to na jego wniosek od czerwca będą ograniczenia importu cukru, drobiu i jaj w ramach bezcłowej umowy Unii z Ukrainą.

