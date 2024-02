Zaskakujące słowa Kaczyńskiego na wiecu. „Przez ostatnie osiem lat nieustannie kłamano”

Jarosław Kaczyński przemawiał podczas wiecu przed siedzibą Trybunały Konstytucyjnego w Warszawie. Prezes PiS podkreślał znaczenie mediów, które – jak przekonywał – trzeba odzyskać. – (Telewizja – red.) Republika jest wspaniała, ale nie może być jedna – zaznaczył.

Jego zdaniem, część polskiego społeczeństwa nie ma dostępu do „swojej telewizji”. Lider Zjednoczonej Prawicy mówił to w kontekście trwających zmian w mediach publicznych wprowadzanych przez rządzącą większość. – Musimy odzyskać medialną siłę, by w Polsce była demokracja, a demokracja to podstawa tego, że jesteśmy obywatelami, a nie poddanymi. To spotkanie jest spotkaniem wolnych Polaków – zaznaczył.

Jarosław Kaczyński: To kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo

– W Polsce króluje dziś kłamstwo. Przez ostatnie osiem lat nieustannie kłamano i to niestety skutecznie, że w Polsce jest dyktatura – mówił prezes PiS przywołując rozmowę z młodym człowiekiem przed siedzibą TVP przy pl. Powstańców Warszawy. Mężczyzna, nawiązując do protestów, miał zwrócić się do Kaczyńskiego słowami: widzi pan, tak kończy się dyktatura.

– On wierzył, że żyjemy w dyktaturze. Dziękuję państwu za to, że jesteście mądrymi ludźmi i nie dajecie sobie wmawiać bzdur. Wmówić, że za naszych rządów była dyktatura, to tak jak wmówić w środku ostrej zimy, że jest piękne lato. Niektórzy gotowi są takie kłamstwa przyjąć. To kłamstwo dotyczy też Trybunału Konstytucyjnego – kontynuował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Odpowiedział później na zarzuty, że TK jest partyjny. – To kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. (...) Nie wierzcie w żadnych dublerów. Trybunał jest czymś, co towarzyszy od lat 20. XX wieku rozwojowi europejskiej demokracji i musi towarzyszyć rozwojowi naszej demokracji. Jest nam bezwzględnie potrzebny. Chcemy skorzystać z tej ogromnej szansy na sukces Polaków – przekonywał Jarosław Kaczyński.

twitterCzytaj też:

Incydent na miesięcznicy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński nie wytrzymałCzytaj też:

Nieoczywiste odpowiedzi zwolenników PiS. „Wiara dalej będzie topnieć”