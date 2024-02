Zwiększona obecność wojska na Podlasiu. „Przygotowanie na ewentualne zagrożenie”

Departament Komunikacji Społecznej białostockiego magistratu wydał komunikat w sprawie obecności wojska na terenie województwa podlaskiego. Jak przekazano, żołnierze Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie realizują w ostatnim czasie zadania wzdłuż wschodniej granicy państwa. „Każdego dnia podejmują działania zapewniające bezpieczeństwo. Przede wszystkim jednak przygotowują się do bezpiecznego i skutecznego wykonywania zadań w przypadku zagrożenia” – wskazano.

W komunikacie wyjaśniono, że wzmożona aktywność w regionie ma na celu zapobieganie rosnącej presji migracyjnej na wschodnią granicę Polski. Z tego powodu w województwach podlaskim i lubelskim zadania realizuje zwiększona liczba żołnierzy Wojska Polskiego. Najważniejszym z zadań wykonywanych przez WZZ Podlasie jest wspieranie Straży Granicznej we wzmocnieniu i ochronie wschodniej granicy.

Więcej wojska na Podlasiu. Jest komunikat

„Żołnierze wykonują także zadania szkoleniowe, obserwują i analizują sytuację na granicy, wykonują patrole piesze i kołowe w pobliżu pasa granicznego. Ważnym elementem działalności jest także współpraca z lokalną społecznością” – pisze podlaski magistrat.

To nie jedyny cel tej aktywności. Zwiększona obecność ma być demonstracją woli i zdolności do odpowiedzi na wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Obecność żołnierzy ma odstraszyć potencjalnego wroga, a także przygotować na ewentualne zagrożenie.

Wojsko apeluje do mieszkańców Podlasia

Z tego powodu pojawił się apel do mieszkańców o wyrozumiałość za wszelkie niedogodności, które mogą powstać podczas prowadzenia działań. Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie informuje, że misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic. Działania Sił Zbrojnych nie ograniczają się zaś do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale są też wsparciem dla lokalnych inicjatyw i działań prewencyjnych.

Wojskowi informuję, że od soboty, 10 lutego na terenie województwa podlaskiego trwają ćwiczenia. Stąd apel do mieszkańców, by uważali na przemieszczające się pojazdy wojskowe, nie publikowali zdjęć obrazujących ruchy wojsk, nie udostępniali lokalizacji, dat i godzin przemieszczających się kolumn wojskowych, a także wspierali wojsko, wspólnie budując bezpieczeństwo kraju i swoich bliskich.

