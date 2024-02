Duda reaguje na słowa Trumpa. „Sojusz PL-USA musi być silny”

Donald Trump zapowiedział w sobotę, że USA nie pomogą państwom NATO, które nie przeznaczają minimum 2 proc. PKB na obronność. Były prezydent i prawdopodobny kandydat Republikanów w nadchodzących wyborach zachęcał wręcz Rosję, by robiła, co chce, bo na reakcję ze strony Ameryki nie ma co liczyć. Słowa te wywołały lawinę komentarzy.

Andrzej Duda: Sojusz polsko-amerykański musi być silny

„Sojusz PL-USA musi być silny, niezależnie od tego kto aktualnie sprawuje władze w PL i w USA. Zawsze tak działałem i będę działał w tym duchu, szanując wszystkich naszych partnerów w USA” – oświadczył Andrzej Duda.

Wcześniej do słów byłego prezydenta USA odnosił się premier Donald Tusk, który przypomniał, że Andrzej Duda zapewniał niedawno, jak słownym człowiekiem jest Trump. – Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia jako prezydent Polski... Wszystko, co mi pan Trump obiecał, to zostało to dotrzymane – mówił polski prezydent podczas wizyty w Afryce. „Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, panie Prezydencie?” – pytał szef polskiego rządu.

Duda uderza w Tuska. „To nie służy naszym interesom”

Głowa państwa nie odpowiedziała na to pytanie. Przywołała jednak inny komentarz szefa polskiego rządu, w którym zwrócił się on do Republikanów. Donald Tusk zamieścił kilka dni temu na platformie X wpis w języku angielskim. „Drodzy Republikańscy Senatorowie. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niezależność, musi dziś przewracać się w grobie. Wstydź się” – napisał premier. W ten sposób odniósł się do decyzji Senatu USA dotyczącej pomocy dla Ukrainy

„Obrażanie połowy amerykańskiej sceny politycznej nie służy ani naszym interesom gospodarczym ani bezpieczeństwu Polski. BTW, dzięki mądrej i dalekowzrocznej polityce ostatnich 8 lat, my wydajemy na obronność 4 proc. PKB. Dzięki temu Polska jest i będzie bezpieczna!” – pisze Andrzej Duda.

