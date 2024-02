Beata Szydło odwraca uwagę od zatrważających słów Donalda Trumpa. „A pani znowu szuka wrogów?”

Donald Trump oświadczył, że USA nie będą bronić krajów NATO, które nie przeznaczają wystarczających środków na obronność. Słowa odbiły się szerokim echem, m.in. w Polsce. Głos zabrała też Beata Szydło. „Wszyscy teraz o Donaldzie Trumpie, który wypowiedział się w typowej dla siebie stylistyce, a tymczasem naprawdę ważne słowa wygłosił ostatnio szef NATO” – zaczęła była premier.

„Jens Stoltenberg zwrócił uwagę, że Rosja będzie dla NATO zagrożeniem przez wiele lat, a przemysł zbrojeniowy w europejskich krajach NATO praktycznie nie istnieje i trzeba go odtworzyć. Problem w tym, że do produkcji sprzętu wojskowego niezbędny jest przemysł ciężki. Tymczasem Komisja Europejska dąży w praktyce do całkowitej likwidacji przemysłu ciężkiego w Unii. To jak mają być w Unii produkowane czołgi, transportery opancerzone, działa samobieżne itd?” – napisała Szydło.

Beata Szydło broni Donalda Trumpa ws. ataku Rosji na NATO. Miłosz Motyka oponuje

Zdaniem europoseł „większość europejskich polityków nawet nie próbuje odpowiadać na to pytanie”. „Wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa już od dwóch lat, a większość krajów Unii, poza Polską i innymi państwami wschodniej flanki, nie zrobiła nic, by zadbać o dozbrojenie swojej armii i rozwój przemysłu zbrojeniowego. To ostatni moment, by wszystkie kraje Unii i NATO wzięły na siebie odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo” – podsumowała Szydło.

Na wpis byłej szefowej rządu odpowiedział rzecznik PSL. „A pani znowu szuka wrogów i broni Trumpa. Tymczasem w ciągu ostatnich dni osiągnięto porozumienie z PE, aby zwiększone inwestycje w obronność nie były brane pod uwagę w procedurze nadmiernego deficytu. PS. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie nie trwa od dwóch lat, tylko od 10” – skomentował Miłosz Motyka.

