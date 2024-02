Patryk Jaki o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. „Spektakl znęcania się nad ciężko chorą osobą”

Patryk Jaki w Polsat News został zapytany, jak będzie wyglądała w najbliższym czasie polityczna aktywność Zbigniewa Ziobry i czy lider Suwerennej Polski będzie w stanie wykurować się, aby wystartować w wyborach do europarlamentu. Europoseł stwierdził, że na razie o zaangażowaniu Ziobry „należy mówić bardzo ostrożnie”.

Jaki dodał również, na ile ocenia możliwość wezwania byłego ministra sprawiedliwości przed komisję śledczą oraz możliwość powołania biegłego, który oceniłby stan zdrowia Ziobry. – Jeżeli obecna koalicja chce przeprowadzać taki spektakl znęcania się nad ciężko chorą osobą, to nie będzie to dla mnie nic nowego. Przypomnę wypowiedź wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, który mówił, że Zbigniew Ziobro regularnie dostarcza zwolnienia lekarskie – tłumaczył europoseł.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Patryk Jaki przekazał najnowsze informacje

Jaki został także zapytany, co się dzieje z liderem jego ugrupowania. – Walczy z nowotworem. W tej chwili ma miejsce druga chemioterapia. Jego sytuacja zdrowotna jest naprawdę ciężka. Wiem jedno, że gdyby mógł, to stanąłby teraz przed komisjami śledczymi, tak samo, jak stawał wtedy, gdy Platforma Obywatelska ostatni raz rządziła. Wiem, że jak wróci do zdrowia, z przyjemnością stanie przed komisjami i pokaże im miejsce w szeregu, tak, jak to było drzewiej – podsumował europoseł.

Polityk Suwerennej Polski wspomniał wcześniej, że Ziobrę czeka druga operacja. Dodał, że były minister sprawiedliwości będzie potrzebował długiej rekonwalescencji. Michał Wójcik zdradził z kolei, że nowotwór u Ziobry został wykryty w fazie zaawansowanej, a jego objawy były z początku ignorowane przez polityka. Zaznaczył, że charakterystyczna chrypka u lidera Suwerennej Polski była objawem rozwijającej się ciężkiej choroby.

