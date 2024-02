Rafał Trzaskowski o swojej politycznej przyszłości. Potwierdził „na 100 proc.”

Rafał Trzaskowski zapewnił w TVN24, że „na 100 proc”. będzie ubiegał się o reelekcję w najbliższych wyborach samorządowych. – Nad hasłem pracujemy – zapewnił prezydent Warszawy. Dodał, że kampania jeszcze nie ruszyła w pełni, choć on sam „już spotyka się z mieszkańcami” stolicy. – Pracujemy nad tą właściwą kampanią, poczekajmy na wszystkich kandydatów i kandydatki, dlatego, że jeszcze nie wszyscy zostali ogłoszeni – ocenił Trzaskowski.

Wiceprzewodniczący PO przyznał, że rozmawiał z Donaldem Tuskiem na temat nazwisk w sztabie wyborczym. Ujawnił, że nazwisko szefowej powinno zostać ujawnione w ciągu kilku najbliższych dni. – Mam nadzieję, że będzie kontynuacja poprzedniej kampanii, dlatego że się udała, wygraliśmy – skomentował Trzaskowski.

Wybory samorządowe. Rafał Trzaskowski kandydatem na prezydenta Warszawy

– Natomiast ta kolejna jest niesamowicie istotna, dlatego, że Polska samorządnością stoi, plus potrzebny jest też sygnał, że w tych trudnych czasach społeczeństwo dalej inwestuje w partie, które dzisiaj współtworzą rząd, kandydatów tych partii, kandydatów niezależnych. Te wybory są naprawdę ważne – kontynuował. Prezydent Warszawy wyraził nadzieję, że to Wioletta Paprocka będzie szefową „ogólnopolskiej” kampanii. Dodał, że nie będzie to możliwe do pogodzenia z kampanią w stolicy.

Trzaskowski zapewnił, że „ma pomysł, kto może mu pomóc w Warszawie”. Wiceszef Platformy Obywatelskiej podkreślił, że „nie może być spokojny o wynik” wyborów samorządowych w stolicy, bo „te wybory są zawsze trudne”. – Konkurenci się dopiero pojawiają, w związku z czym trzeba będzie bardzo ciężko pracować, aby przekonywać warszawianki i warszawiaków – wyjaśniał.

Donald Tusk kandydatem PO w wyborach prezydenckich?

Trzaskowski nie chciał powiedzieć, czy ponownie będzie próbował zostać prezydentem Polski. – Za półtora roku wszystko się może wydarzyć – ocenił. Prezydent stolicy odniósł się również do głosów, że to Donald Tusk może być kandydatem PO. – Dziś jest premierem i naprawdę ma bardzo odpowiedzialne zadanie. Ja nie wiem, skąd pojawiają się takie plotki – zakończył.

