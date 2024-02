„Niedyskrecje parlamentarne”. Frakcje w rządzie, chaos w ministerstwach. PiS 8 lat w opozycji?

Dlaczego brak rzecznika rządu staje się kłopotliwy? O co kłóci się nowa koalicja rządząca? Dlaczego CPK jest problematyczny obozu rządzącego? O co martwią się politycy PiS, którzy byli w rządzie? Czego nie przyjmuje do wiadomości kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości? Na jak długie trwanie w opozycji nastawia się PiS? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Skończył się miesiąc miodowy rządu, tak przynajmniej twierdzą politycy koalicji rządzącej. – Szybko zapanował chaos. W rządzie potworzyły się frakcje, które ciągną w swoją stronę. Szczególnie lewica jest kłopotliwa – mówi polityk z obozu władzy. Jego zdaniem, przekaz rządu się rozjeżdża. – Gdy Tusk wyjechał na ferie, nie było komu komunikować stanowiska rządu. Nadal nie ma rzecznika. To nieprawdopodobne – oburza się polityk. W koalicji zaczęły się sprzeczki. O co? O brak kompetencji. – Są niedoświadczeni wiceministrowie, którzy z realną polityką zetknęli się pierwszy raz, a już mają tak wysokie stanowiska. Poza tym media ujawniają, że do spółek skarbu państwa zostali powsadzani ludzie wiązani z naszymi politykami. Najpierw w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Teraz PiS opublikowało listę „tłustych kotów” Polski 2050 w spółkach skarbu państwa – martwi się nasz rozmówca ze strony koalicji rządzącej. Centralnym Port Komunikacyjny staje się kłopotem dla rządu. Z jednej strony obecna władza nie chce kontynuować PiS-owskiego projektu, z drugiej badania pokazują, że Polacy nie chcą jego likwidacji.