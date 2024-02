Ruszyły ćwiczenia STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Co to oznacza dla Polaków?

Z początkiem tego tygodnia rozpoczęły się natowskie ćwiczenia STEADFAST DEFENDER-24 oraz DRAGON-24. Organizatorzy wielokrotnie zapewniali, że „są to ćwiczenia o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciw jakiemukolwiek państwu”. W związku ze startem tych działań, Polacy będą musieli nastawić się na pewne utrudnienia w ruchu drogowym. Związane będą one głównie z ruchem na głównych trasach.

Sztab Generalny Wojska Polskiego od pewnego czasu ostrzegał kierowców przed wzmożonym ruchem kolumn pojazdów wojskowych od 12 lutego 2024 r. Jak poinformowano związane jest to z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Manewry potrwają do końca maja. Podczas tego okresu pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Ćwiczenia STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Apel do kierowców

„Przejazdy kolumn będą również wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami. Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch” – czytaliśmy w oświadczeniu.

Sztab Generalny WP zwrócił się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności i poprosił, by nie wjeżdżali pomiędzy pojazdy wojskowe, formujące kolumnę. „Zwracamy się również z apelem o ochronę danych, nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych” – pisano dalej w komunikacie.

Największe ćwiczenia NATO od lat

W ramach serii ćwiczeń NATO pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24) Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy oraz sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem manewrów będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

