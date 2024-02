Trzaskowski liderem w sondażu prezydenckim. W tle Stanowski i Gawryluk

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w 2025 roku. Zgodnie z przepisami nie będzie mógł w nich startować Andrzej Duda, który obecnie sprawuje drugą kadencję na stanowisku. Mimo że do wyborów zostało jeszcze sporo czasu, ruszyły giełdy nazwisk ewentualnych kandydatów – zarówno po stronie obozu rządzącego, jak i dzisiejszej opozycji.

Sondaż prezydencki. Trzaskowski przed Hołownią, w tle Stanowski i Gawryluk

W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie Radia Zet, zapytano respondentów, na kogo oddaliby głos w wyborach prezydenckich, gdyby lista komitetów wyglądała w określony sposób. Największym poparciem w zestawieniu cieszy się Rafał Trzaskowski. Włodarz stolicy zdobył 28,3 proc. głosów. Na drugiej pozycji znalazł się lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia (24 proc.), a na najniższym stopniu na podium uplasował się Tobiasz Bocheński (16,1 proc.), obecnie kandydat PiS-u w wyborach na prezydenta Warszawy.

Co ciekawe, w badaniu pojawił się również Krzysztof Stanowski. 3,2 proc. badanych uważa, że dziennikarz i twórca m.in. Kanału Zero sprawdziłby się na stanowisku prezydenta Polski. On sam wyraził chęć wzięcia udziału w wyścigu o to stanowisko, ale jak zapowiedział – „nie chce wygrać”.

– Nie jest tajemnicą dla moich widzów, że mam pewne plany i chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka, mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju wideoblogi, chciałbym, żeby kamera za mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej, niż startując w wyborach – powiedział Krzysztof Stanowski w czasie wywiadu z Andrzejem Dudą.

Od pewnego czasu narastają spekulacje, że w wyborach wystartuje także Dorota Gawryluk. Sama zainteresowana nie odniosła się do doniesień, jakoby faktycznie rozważała takie rozwiązanie. W omawianym sondażu dziennikarka Polsatu zdobyła 0,2 proc. głosów. 1,8 proc. respondentów wyraziło chęć głosowania na innego kandydata, a 26,4 proc. nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

W badaniu sprawdzono także rozpoznawalność ewentualnych kandydatów. 43 proc. ankietowanych deklaruje, że zna Tobiasza Bocheńskiego, 75 proc. – Dorotę Gawryluk, a 29,8 proc. – Krzysztofa Stanowskiego.

