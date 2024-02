KO liderem, notowania PiS delikatnie w górę. Najnowszy sondaż partyjny

Najnowszy sondaży partyjny został przeprowadzony cztery miesiące po wyborach parlamentarnych. Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała respondentów, na które z ugrupowań zagłosowaliby, gdyby lista komitetów wyglądała w następujący sposób: KO, PiS/Zjednoczona Prawica, Trzecia Droga, Lewica oraz Konfederacja.

Najnowszy sondaż. KO i PiS zyskują

W sondażu prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,7 proc. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (29 proc.), a na najniższym stopniu podium uplasowała się Trzecia Droga (15,3 proc.). Do Sejmu dostaliby się również przedstawiciele Lewicy (10,2 proc.) i Konfederacji (8 proc.). 5,8 proc. badanych nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o sympatie polityczne.

W porównaniu do badania sprzed dwóch tygodni KO zyskała 3,5 pkt. proc., a PiS – 0,7. Spadek zaliczyła Trzecia Droga (o 3,6 pkt. proc.), a swoje notowania poprawiły Lewica (0,6 pkt. proc.) oraz Konfederacja (0,4 pkt. proc.).

Ekspert o Jarosławie Kaczyńskim: Nie potrafi wytłumaczyć, co się stało

Sytuację na polskiej scenie politycznej skomentował prof. Antoni Dudek z UKSW. – Jarosław Kaczyński nie potrafi wytłumaczyć, co się stało – że skoro jego rządy były tak wspaniałe, to dlaczego nagle stracił władzę. I dlaczego właściwie jego partia, mając największy klub w Sejmie, nie była w stanie zbudować żadnej koalicji rządowej. Prezes nie potrafi tego wyjaśnić, miota tylko coraz bardziej absurdalne obelgi. To odstręcza umiarkowaną część wyborców PiS. Zostaje tylko najtwardszy elektorat – ocenił politolog.

Jednocześnie ekspert zwrócił uwagę na zmiany, które obecny rząd przeforsował w mediach. – Poza tym wyłączone zostało TVP, które nadawało jednak bardzo proPiS-owską propagandę. Telewizji Republika część odbiorców nie ogląda. Oglądają dalej TVP, a tutaj przekaz się zmienił całkowicie – zauważył prof. Antoni Dudek.

Czytaj też:

„Punkty zapalne” na linii Duda-Tusk? Nieoficjalne doniesienia o Radzie GabinetowejCzytaj też:

Brejza zawiadamia prokuraturę. Chce przesłuchania m.in. Kaczyńskiego i Kamińskiego