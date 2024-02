Posiłek regeneracyjny tylko dla kobiet? Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje

Zarząd PKP Intercity otrzymał od Rzecznika Praw Obywatelskich pismo w sprawie darmowych posiłków regeneracyjnych dla pracowników. Jak zgłaszali do RPO pracownicy państwowej spółki, zasady dotyczące tego zagadnienia dyskryminują mężczyzn. Nie mogą oni bowiem liczyć na wsparcie, które w tej samej sytuacji otrzymują kobiety.

Posiłek regeneracyjny w PKP Intercity zainteresował RPO

Od 1 stycznia pracownicy drużyn konduktorskich „na czas zimna i mrozów” otrzymują ciepłe posiłki. Ze względu na zróżnicowany „wydatek energetyczny”, przysługuje on jednak tylko pracownicom spółki. Jak wyliczono, kobiety w ciągu zmiany roboczej zużywają średnio ponad 1100 kilokalorii, a mężczyźni znacznie poniżej 2000 kilokalorii. Posiłek przysługuje kobietom powyżej 1100 kalorii i mężczyznom powyżej 2000 kalorii.

„Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły wnioski wskazujące na zróżnicowane traktowanie członków drużyn konduktorskich ze względu na płeć w dostępie do profilaktycznych posiłków i napojów” – zwracał uwagę RPO prof. Marcin Wiącek.

„Jako konstytucyjny organ ochrony praw człowieka oraz niezależny organ do spraw równości będę zobowiązany za ustosunkowanie się przez Pana Prezesa do wskazanej wyżej kwestii” – podkreślał Rzecznik Praw Obywatelskich, powołując się na prawo polskie, europejskie oraz umowy międzynarodowe.

Minister ds. równości zabrała głos

W sprawę zaangażowała się również minister ds. równości Katarzyna Kotula. – Po przeanalizowaniu sytuacji na pewno wyślemy zapytanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu analizy wymogów ilościowych wynikających z Kodeksu pracy. Będziemy pytać, czy jest brana pod uwagę kwestia aktualizacji wymogów – zaznaczyła.

– Wskazane wymogi zostały ustalone rozporządzeniem z 1996 roku i od wtedy zakresy efektywnych wydatków energetycznych dla kobiet i mężczyzn się nie zmieniły – zwracała uwagę.

