Czym jest Rada Gabinetowa? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Rada Gabinetowa została zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę na wtorek 13 lutego. Wydarzenie, które będzie podzielone na dwie części – jawną i niejawną – rozpocznie się o godz. 13:00. Prezydent zapowiedział, że będzie to okazja do rozmowy z przedstawicielami rządu oraz przedyskutowania planowanych inwestycji i dalszych działań prowadzących do ich realizacji.

Prezydent akcentował, że liczy na merytoryczną dyskusję w kwestiach ważnych dla rozwoju i umocnienia bezpieczeństwa Polski. Na agendzie znajdzie się temat CPK, energetyki jądrowej oraz modernizacji armii i kontraktów zbrojeniowych.

Rada Gabinetowa. Co to jest? Po co się ją zwołuje?

Radę Gabinetową zwołuje prezydent na mocy art. 141 Konstytucji w sprawach szczególnej wagi. Tworzy ją Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem głowy państwa. Rada Gabinetowa to forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Co ważne, nie przysługują jej kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego.

Tego typu wydarzenie to okazja dla prezydenta do zwrócenia uwagi Rady Ministrów na ważne problemy, a także uzyskania informacji na temat planów realizacji konkretnych działań w różnych obszarach. Rada Gabinetowa stanowi również forum, na którym można ustalać wspólną strategię w określonych kwestiach.

Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową w 2020 roku

To nie pierwszy raz, kiedy Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową. Poprzednia odbyła się na początku września 2020 roku. Wówczas zostały przedstawione sprawozdanie z działań w ramach walki z epidemią koronawirusa oraz zmodyfikowana strategia na sezon jesienno-zimowy. Ważnym wątkiem tego spotkania były również kwestie dotyczące działania placówek edukacyjnych.

