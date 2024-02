Uzasadnienie decyzji ws. mandatu Kamińskiego. „Cel przyświecający władzy politycznej”

We wtorek na stronie Sądu Najwyższego zamieszczono uzasadnienie w sprawie odwołania Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka Sejmu dotyczącej wygaśnięcia mandatu posła. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie uwzględniła odwołania Kamińskiego podczas niejawnego posiedzenia 10 stycznia.

Wygaśnięcie mandatu Mariusza Kamińskiego. Jest uzasadnienie

W uzasadnieniu czytamy, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu polityka, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego.

Izba Pracy zwróciła uwagę, że skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (powołanej w czasie rządów PiS –red.) został w całości ukształtowany na podstawie uchwał nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zauważyła też, że odwołanie byłego posła zostało skierowane bezpośrednio do nowej izby przez jego pełnomocnika.

Odwołanie Mariusza Kamińskiego skierowane bezpośrednio do Izby Kontroli

„Rzeczywisty cel przyświecający władzy politycznej (ochrona jej interesów) przy tworzeniu Izby Kontroli i wytyczeniu jej właściwości potwierdzają okoliczności, w jakich doszło do »rozpoznania« w styczniu 2024 r. przez Izbę Kontroli odwołań od postanowień Marszałka Sejmu w przedmiocie wygaszenia mandatów posła (wniesienie przez pełnomocnika odwołującego się odwołania od postanowienia Marszałka Sejmu bezpośrednio do Izby Kontroli, a nie za pośrednictwem Marszałka Sejmu, by mieć pewność, że odwołanie będzie rozpoznane przez osoby powołane na stanowiska sędziowskie na podstawie uchwał nowej Krajowej Rady Sądownictwa” – czytamy.

W uzasadnieniu czytamy także o wadliwym sposobie uformowania (i w konsekwencji statusu) Izby Kontroli, co „dostrzegają również przedstawiciele społeczeństwa – ławnicy orzekający w Sądzie Najwyższym”. „W podjętej w dniu 12 października 2023 r. uchwale nr 3/23 Rada Ławnicza Sądu Najwyższego II kadencji przyjęła, że nie spełnia standardów bezstronności sąd z udziałem osób powołanych do orzekania po dniu 17 stycznia 2018 r. i aby nie doprowadzać do nieważności postępowania, apeluje powstrzymywanie się od orzekania wszystkich sędziów biorących udział w konkursie przed Krajową Radą Sądownictwa po dniu 17 stycznia 2018 r., tj. tzw. „neo-sędziów” – czytamy w uzasadnieniu” – napisano.

