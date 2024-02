Andrzej Duda zaprosił Krzysztofa Bosaka do Pałacu Prezydenckiego. „Zwrócił się na piśmie”

W połowie stycznia 2024 roku Krzysztof Bosak zaproponował tzw. reset konstytucyjny. – Stoimy w obliczu, być może, największego konfliktu ustrojowego, kryzysu konstytucyjnego, który Polska przeżywała od wielu lat. Błędy popełnione w okresie rządów PiS-u, konflikt pomiędzy instytucjami sądowymi, politycznymi i Unii Europejskiej spowodował najpierw pęknięcie w systemie sądownictwa, a następnie eskaluje na kolejne organy państwa – powiedział na konferencji prasowej.

Konfederacja forsuje swój pomysł. Chodzi o tzw. reset konstytucyjny

– Mamy sytuację w której sędziowie nie uznają nawzajem swoich wyroków. Sędziowie nie uznają orzeczeń Sądu Najwyższego, nie uznają konkretnych Izb, orzekają dwa razy w tych samych sprawach, ignorują wyroki Trybunału Konstytucyjnego, także te wyroki wydawane w składach bez tzw. sędziów dublerów, co do których są wątpliwości czy zostali powołani zgodnie z Konstytucją. Kwestionowane są prerogatywy prezydenta. Także w sprawach, w których spór kompetencyjny osądził Trybunał Konstytucyjny – analizował wicemarszałek Sejmu.

Krzysztof Bosak nawiązał także do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy utrzymują, że są posłami i będą wykonywali obowiązki wynikające z mandatów poselskich. W kontrze do takich słów stoi marszałek Sejmu. Polityk Konfederacji podkreślił, że spory na różnych płaszczyznach osłabiają państwo. – Ta sytuacja rozczarowuje obywateli, którzy głosowali za tym, żeby w Polsce powrócił spokój polityczny. Żeby Polska nie była państwem pogrążonym we wzajemnych walkach i konfliktach. I żeby powróciła praworządność – powiedział.

Spotkanie Andrzeja Dudy i Krzysztofa Bosaka

Propozycja resetu konstytucyjnego ma być tematem spotkania Andrzeja Dudy z Krzysztofem Bosakiem. – Drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte. Krzysztof Bosak zwrócił się na piśmie o takie spotkanie – poinformował na antenie RMF FM Marcin Mastalerek i dodał, że Andrzej Duda wystosował zaproszenie do polityka Konfederacji. Jak przekazał szef Gabinetu Prezydenta RP, wydarzenie rozpocznie się dzisiaj o godz. 11:00.

