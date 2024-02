Krzysztof Bosak przed wizytą u prezydenta. Pokazał teczkę

– Jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim, gdzie za chwilę razem z przewodniczącym Klubu Poselskiego Konfederacji Stanisławem Tyszką będziemy rozmawiać z prezydentem na temat naszego pomysłu: resetu konstytucyjnego – powiedział Krzysztof Bosak. Jak przypomniał wicemarszałek Sejmu, ten pomysł został sformułowany w poprzedniej kadencji Sejmu przez prawników ze środowiska Konfederacji, którzy obserwując „dziesiątki projektów wnoszonych przez PiS w sprawie KRS, TK, Sądu Najwyższego, doszli do przekonania, że nie da się tego sporu rozwiązać żadnym kolejnym projektem ustawy".

Bosak przed spotkaniem z Dudą. „W tej teczce mamy coś w rodzaju mapy drogowej zagadnień”

– I przywrócić respektowanie najważniejszych instytucji sądowych, należy poprzez porozumienie różnych sił politycznych i przyjęcie poprawek do Konstytucji. (...) Ten zbiór poprawek, które w drodze do kompromisu chcemy, żeby wypracowano, nazwaliśmy resetem konstytucyjnym – przypomniał Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji wyraził także zadowolenie z tego powodu, że omawiana idea padła „na podatny grunt i politycy różnych opcji w tej chwili mówią o formułowaniu poprawek do konstytucji i o kończeniu tego sporu, a nie eskalowaniu go”.

Krzysztof Bosak zaznaczył także, że na obecnym etapie różne środowiska polityczne rozważają zapewne inne rozwiązania, ale w imię wspólnego celu należy dojść do kompromisu. – Dla dobra obywateli, dla dobra państwa, dla powagi państwa polskiego, dla dobra gospodarki potrzebujemy jedności wymiaru sprawiedliwości, który będzie respektowany przez wszystkich obywateli – podkreślił. W dalszej części konferencji polityk pokazał teczkę. – W tej teczce mamy coś w rodzaju mapy drogowej zagadnień, które chcemy przedyskutować z prezydentem i z innymi siłami politycznymi – zapowiedział.

