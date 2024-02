Nagłe zmiany w Żandarmerii Wojskowej. Szef MON odwołał komendanta głównego i jego zastępcę

Szefowie Żandarmerii Wojskowej zostali odwołani – poinformowano w oficjalnym komunikacie. Chodzi o generała dywizji Tomasza Połucha (obejmował stanowisko Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej), jak i generała brygady Roberta Jędrychowskiego (zastępcę Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej) – decyzję ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza przekazał rzecznik prasowy MON Janusz Sejmej.

Gen. dyw. Połuch ma przeprosić dwie ofiary mobbingu i molestowania w ŻW

Zanim gen. dyw. Połuch został komendantem ŻW, dowodził Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie – czytamy na stronie Wojska Polskiego. Obejmował także stanowisko komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i zastępcy komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. W 2016 roku prezydent Andrzej Duda awansował go na stopień generała, a w 2021 – na stopień generała dywizji.

Gen. bryg. Jędrychowski, zanim został zastępcą komendanta ŻW, był m.in. komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, a także komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu i zastępcą komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. W 2016 roku prezydent awansował go na stopień generała brygady.

Onet przypomina przy tej okazji o sprawie z listopada. Gen. dyw. Połuch, decyzją wymiaru sprawiedliwości z 2023 roku, ma przeprosić dwie ofiary mobbingu i molestowania w ŻW.

Odwołano też szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji

W drugiej połowie stycznia zaś MON informował o odwołaniu generała brygady Mirosława Brysia. Był szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Został „przeniesiony do dyspozycji dyrektora Departamentu Kadr” – informowało rzecznik prasowy ministerstwa. „Jednocześnie gen. bryg. Bryś został skierowany do wykonywania zadań służbowych do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy” – czytamy.

Czytaj też:

Skandal we Wrocławiu. Policjanci mieli wykorzystać bezdomnego w celu poprawy statystykCzytaj też:

Wybuch granatnika w KGP. Kierwiński o „zmowie milczenia”