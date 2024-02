E-papierosy będą zakazane? Ministerstwo Zdrowia zapowiada radykalne działania

Ministra Leszczyna, na antenie radiowej Trójki, określiła e-papierosy jako rzeczywistą plagę, szczególnie niebezpieczną dla młodych ludzi. W związku z tym, Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych. Ministra zapowiedziała również współpracę z Ministerstwem Finansów w tej kwestii, mając nadzieję na wsparcie dla swojej propozycji.

E-papierosy będą zakazane? Ministra odpowiada

- Te papierosy to rzeczywiście plaga i będziemy chronić szczególnie młodych ludzi. W Ministerstwie Zdrowia, z Departamentem Zdrowia Publicznego i Lecznictwa rozpoczynamy właśnie prace nad tym, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów. Ja chciałabym zakazać sprzedaży takich papierosów. (…) Będę o to występować i prosić, by się z moim punktem widzenia zgodziła – powiedziała Izabela Leszczyna, cytowana przez PAP.

Również sekretarz w Ministerstwie Zdrowia, Wojciech Konieczny, podkreślił problematyczny charakter jednorazowych e-papierosów, wskazując na analogię z problemami wynikającymi ze sprzedaży tradycyjnych papierosów na sztuki w latach 90. Według Koniecznego, łatwa dostępność tego produktu przyczynia się do zwiększenia ryzyka uzależnienia od nikotyny.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej także zabrał głos w tej sprawie, wskazując na alarmujący wzrost sprzedaży e-papierosów jednorazowych i smakowych w roku 2023. Według raportu IPAG, sprzedaż tego typu produktów osiągnęła blisko 100 milionów sztuk, co stanowi wzrost przekraczający 200 procent w stosunku do roku poprzedniego. Główne przyczyny tego zjawiska to atrakcyjna cena, bogaty wybór smaków oraz łatwa dostępność produktu. Raport wskazał także na alarmujący trend sięgania po e-papierosy przez dzieci, co skłoniło wiele państw europejskich do rozważenia wprowadzenia zakazu sprzedaży.

Reakcje na propozycję Ministerstwa Zdrowia

Propozycja Ministerstwa Zdrowia spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część ekspertów i organizacji pozarządowych wyraża poparcie dla radykalnych działań mających na celu ochronę młodych ludzi przed szkodliwymi skutkami używania e-papierosów. Jednakże niektórzy przedstawiciele przemysłu tytoniowego oraz niektórzy politycy wyrażają obawy co do skuteczności proponowanych zakazów i wskazują na konieczność bardziej zrównoważonego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty zdrowotne, jak i ekonomiczne.

W kontekście dyskusji nad regulacją e-papierosów jedno jest pewne – problem nadużywania tych produktów, zwłaszcza przez młodych ludzi, co wymaga pilnych działań.

