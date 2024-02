Regulamin sądów powszechnych niezgodny z konstytucją? KRS chce zbadania sprawy przez TK

Krajowa Rada Sądownictwa poinformowała o uchwale z 14 lutego 2024 roku ws. skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości Adama Bodnara z 6 lutego w sprawie regulaminu sądów powszechnych. KRS wyjaśnia, że chodzi o zbadanie przepisów dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

„Konieczność wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego wynikła z faktu, iż zaskarżone przepisy rozporządzenia zmieniającego wprowadzają nową, nieznaną ustawie regulację przesłanki wyłączenia sędziego z mocy prawa (iudex inhabilis), a tym bezpośrednio wpływają na ukształtowanie sądu orzekające w sprawie” – brzmi fragment uchwały.

Wniosek KRS do TK ws. rozporządzenia Adama Bodnara

Krajowa Rada Sądownictwa kontynuuje, że „stosowanie tych przepisów w praktyce, uznanych w następstwie wniesionego wniosku KRS za sprzeczne z przywołanymi konstytucyjnymi wzorcami normatywnymi, pociągać za sobą będzie w każdym przypadku nieważność postępowania w odniesieniu do spraw rozpoznawanych w oparciu o przepisy k.p.c. i prowadzić do zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej w odniesieniu do spraw rozpoznawanych na podstawie k.p.k”..

„W konsekwencji będzie to skutkować brakiem stabilności orzecznictwa sądów, koniecznością wznawiania prawomocnie zakończonych postępowań, czy też stosowania instytucji skargi kasacyjnej. W sposób bezpośredni funkcjonowanie zaskarżonych przepisów rozporządzenia zmieniającego godzi w realizację prawa do sądu, a tym samym konieczne jest zawieszenie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia zmieniającego” – czytamy.

Nominaci upolitycznionej KRS nie mogą rozpatrywać wyłączenia innych neosędziów. Jest reakcja

Krajowa Rada Sądownictwa na koniec zaznaczyła, że „zawieszenie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia zmieniającego nie wywrze negatywnego skutku ws. prowadzonych postępowań, bo nie wyłącza w żadnym zakresie możliwości stosowania instytucji wyłączenia sędziego zarówno w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnej, jak i Kodeksu postępowania karnego”.

„Proponowane zabezpieczenie zapobiega jedynie rażącemu naruszeniu realizacji prawa do sądu w sprawach cywilnych i karnych, których dotyczy zaskarżone rozporządzenie zmieniające, znosi nadto skutek dyskryminujący wobec całej grupy sędziów, których status, pozycję ustrojową w sposób bezprawny zmienia rozporządzenie zmieniające” – podsumowano.

Czytaj też:

Minister Bodnar zaapelował do sędziów. „KRS utraciła gwarancje niezależności”Czytaj też:

Roman Giertych zapowiada „czas rozliczeń”. Sędziowie będą musieli oddać pieniądze?