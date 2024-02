Tyle zarabia klasa średnia. Dane mogą zaskakiwać

Z badań CBOS dotyczących autoidentyfikacji Polaków wynika, że 77 proc. Polaków uważa się za przedstawicieli klasy średniej. Przynależność do klasy średniej właściwej zadeklarowało w nich 46 proc. badanych, do klasy średniej wyższej – 17 proc. ankietowanych. Za reprezentacją klasy średniej niższej opowiedziało się natomiast 14 proc. respondentów.

Większość Polaków identyfikuje się z klasą średnią

Analizy Centrum Badania Opinii Społecznej wykazały, że osoby identyfikujące się z warstwą średnią najczęściej osiągają miesięczne dochody na poziomie od 2000 zł do 2999 zł. W przypadku warstwy niższej jest to od 1000 do 1499 zł, a w warstwie wyższej – co najmniej 4000 zł.

Wyliczenia Interii wskazują jednak na to, że zarobki przypisane członkom klasy średniej w klasyfikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) osiąga 54 proc. polskiego społeczeństwa. W ich przypadku dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi między 75 proc. a 200 proc. mediany zarobków w kraju, czyli od 4276,2 zł do 11403,24 zł.

Klasa społeczna a wykonywany zawód

Średni dochód nie jest jedynym wyznacznikiem przynależności do określonej klasy społecznej. Jak podał portal Livecareer.pl, do innych kryteriów zalicza się m.in. charakter pracy i kwalifikacje do jej wykonywania, rodzaj zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko.

W przytoczonym przez serwis raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego do warstwy średniej przyporządkowano profesjonalistów niższego szczebla, pracowników umysłowych wykonujących prace rutynowe, osoby samozatrudnione w rolnictwie i poza rolnictwem oraz fizycznych pracowników nadzoru. Podkreślono również, że liczebność tej klasy od początku transformacji utrzymuje się na stałym poziomie.

